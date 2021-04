AVA-ASAJA denuncia la falta d’acció política per a controlar el Cotonet procedent de Sud-àfrica

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reacciona al debat d’ahir al Senat sobre la lluita contra el Cotonet de Sud-àfrica denunciant la falta absoluta d’acció política per part de tots els nivells per a previndre l’arribada d’aquesta plaga a la citricultura valenciana en 2009, per a eliminar-la en els pocs camps on va ser detectada i per a oferir als agricultors eines de control veritablement eficaços.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, raona que “l’abast tan catastròfic que aquest Cotonet procedent d’importacions citrícoles de Sud-àfrica està provocant en les nostres collites és conseqüència de la incompetència de les diferents administracions i de la seua escandalosa negativa per a atendre degudament les demandes que des del sector agrari els hem anat traslladant”.

AVA-ASAJA porta molts anys advertint de la necessitat d’adoptar inspeccions als països d’origen i d’establir un cos únic de duanes en els ports d’entrada europeus com a mesures imprescindibles a fi d’evitar la introducció creixent de plagues i malalties de quarantena, així com investigar i posar a la disposició dels productors suficients productes alternatius a les matèries actives suprimides, per motius de salut humana i medi ambient, que resulten sostenibles però igual o més eficaços.

Aguado matisa que “en aquest moment únicament seria factible mantindre l’autorització, amb caràcter excepcional, del Metil Clorpirifos i altres substàncies contra el Cotonet de Sud-àfrica per al mercat nacional, però si volem enviar els nostres cítrics més enllà dels Pirineus, destí on exportem més del 90% de la collita, hem de tindre clar que en cap altre país de la Unió Europea podrien detectar-se residus del Metil Clorpirifos i similars perquè rebutjarien les comandes. Per tant, cal mesurar molt bé les conseqüències”.

Juntament amb les organitzacions agràries de la Unió Europea, Cristóbal Aguado va exposar en el seu moment aquestes reivindicacions de sanitat vegetal en el Grup de Treball sobre Qüestions Fitosanitàries del COPA-*COGECA, en reunions continuades amb eurodiputats dels principals grups polítics i en la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Aguado a més ha entregat a Brussel·les exhaustius informes amb totes aquestes conclusions a la Direcció General de Sanitat i Consumidors de la Comissió Europea.

En aquest sentit, el màxim representant de AVA-ASAJA lamenta que “grupuscles d’agricultors de Castelló van ser ahir per lliure a Madrid per a cridar l’atenció i buscar el seu moment de glòria, però només els incauts sense memòria poden pensar que aquest acte intranscendent serveix per a solucionar alguna cosa. En la Comunitat Valenciana hi ha organitzacions professionals agràries amb representativitat a Espanya i la Unió Europea que estem defensant des de fa molt temps aquesta injustícia en tots els fòrums de decisió política i, per sentit de la responsabilitat i perquè tenim la raó, continuarem fent-ho en benefici de tots els agricultors i ramaders”.