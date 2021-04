AVA-ASAJA denuncia la falta d’acció política per a controlar les plagues que afecten als cítrics valencians

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) lamenta la situació que travessen els agricultors valencians a causa de les plagues que afecten els cítrics.

I denuncien la falta absoluta d’acció política per part de tots els nivells per a previndre l’arribada del cotonet de Sudàfrica a la citricultura valenciana en 2009, per a eliminar-la en els pocs camps on va ser detectada i per a oferir als agricultors eines de control veritablement eficaços.

AVA-ASAJA porta molts anys advertint de la necessitat d’adoptar inspeccions als països d’origen i d’establir un cos únic de duanes en els ports d’entrada europeus com a mesures imprescindibles a fi d’evitar la introducció creixent de plagues i malalties de quarantena.

Des de AVA-ASAJA remarquen la necessitat d’ investigar i posar a la disposició dels productors suficients productes alternatius a les matèries actives suprimides, per motius de salut humana i medi ambient, que resulten sostenibles però igual o més eficaços.