AVA-ASAJA denúncia que les mesures de la CE pel Covid-19 són insuficients per a l’agricultura valenciana

Aguado “Brussel·les torna a reaccionar igual que amb el veto rus, paraules i paraules però poques ajudes sense impacte sobre els mercats i la renda dels productors”

Les mesures de suport al sector agrari anunciades per la Comissió Europea (CE) per a fer front a la crisi del Covid-19 no satisfan en absolut les necessitats de l’agricultura valenciana. Segons l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Brussel·les adopta iniciatives que en la majoria dels cultius i ramaderies autòctons tindran un impacte clarament insuficient tant sobre els actuals problemes de comercialització com sobre la pèrdua de renda dels productors afectats.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, critica l’actitud de la CE davant el Covid-19: “Els nostres representants comunitaris tornen a reaccionar igual que ja van fer quan van provocar el veto del mercat rus per causes alienes al sector agrari: moltes paraules i paraules però poques ajudes que veritablement pal·lien els greus danys econòmics que han patit i continuen patint els agricultors i ramaders valencians. Si en els moments de crisis la Unió Europea és incapaç de demostrar la seua solidaritat i la seua capacitat per a resoldre els problemes reals dels seus ciutadans, no resulta difícil entendre per què augmenta cada vegada més la desafecció cap a aquest projecte comú. Volem una Europa unida, sí, però volem que aqueixa unitat servisca per a ser més eficaç”.

L’organització agrària lamenta la falta de concreció en les mesures de suport establides al mercat de fruites, hortalisses, oli d’oliva, creïlles, flors i plantes, com ara la modificació de programes operatius en Organitzacions de Productors, l’impuls de les interprofessionals, la retirada de producte, promoció, etc. També li sembla minso l’abast que tinga l’excepció de determinades normes de competència (concentració de l’oferta fonamentalment, en cap cas fixació de preus mínims) en els sectors de la llet, flors i creïlles.

Entre les novetats positives AVA-ASAJA destaca l’emmagatzematge privat per a productes lactis (formatge entre altres) i productes carnis (boví, oví i caprí), la flexibilitat del pagament verd en la Sol·licitud Única en relació amb pasturar en superfície d’interés ecològic, així com la flexibilitat en les mesures de suport al sector apícola i vitivinícola. No obstant això, a més d’haver-hi oblits com els garrins (sector porcí), AVA-ASAJA considera que la incidència comercial d’aquestes actuacions queda limitada a causa de les restriccions que es mantenen en el canal HORECA (restaurants, hotels, etc.) que per a molts productors constitueix el principal i, fins i tot, únic canal de comercialització.

Quant a la mesura temporal d’ajudes de fins a 5.000 euros per a agricultors i de 50.000 euros per a pimes enquadrades en els Programes de Desenvolupament Rural (PDR), AVA-ASAJA sol·licita a la conselleria d’Agricultura que modifique la seua PDR autonòmic perquè els agricultors valencians puguen beneficiar-se de fins a 9 milions d’euros.

L’organització agrària encapçalada per Cristóbal Aguado també reclama al Govern espanyol més voluntat política per a alleujar, si més no en part, les milionàries pèrdues que estan patint els agricultors i ramaders afectats per la crisi del Covid-19. Així, tatxa de manifestament millorables algunes mesures aprovades recentment per l’Executiu central com les ajudes destinades al sector oví-caprí, la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms, l’ajornament bonificat d’impostos, les mesures urgents en matèria d’ocupació agrària, les instruccions per al desplaçament de persones a les explotacions o l’ampliació de terminis per a gestionar assegurances agràries i tràmits administratius.