AVA-ASAJA denunciarà a AICA contractes de taronges després d’afonar-se els preus fins a la meitat dels costos

Connect on Linked in

Les compres de taronges Navelina comencen lentes i a preus ruïnosos de fins a 0,15 €/kg mentre les despeses s’han disparat un 30% i s’acosten a 0,30 €/kg

L’organització exigeix una Llei de la Cadena Alimentària clara i contundent que evite d’una vegada per sempre els abusos comercials que pateixen els productors

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha posat en marxa una nova campanya per a intensificar la interposició de denúncies davant l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) a fi que aquest òrgan dependent del Ministeri d’Agricultura investigue i, en el seu cas, sancione pràctiques abusives en aquells contractes de compravenda de cítrics, sobretot de taronges de la varietat majoritària Navelina, que estipulen uns preus per a l’agricultor absolutament ruïnosos que no li permeten cobrir ni des de lluny els costos de producció.

Tant és així que, segons AVA-ASAJA i tal com reflecteix la Llotja de Cítrics de València, les compres de taronges Navelina han començat lentes, amb retard respecte a temporades anteriors i a unes cotitzacions en origen que arriben a afonar-se en alguns casos fins als 0,15 euros per quilo o els 2 euros per arrova (12,78 quilos). Per part seua, els costos de producció –que l’últim estudi de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) determinava en 0,23 €/kg en taronges i 0,28 €/kg en mandarines– s’han disparat enguany entorn del 30%, elevant les despeses de les taronges a quasi 0,30 €/kg, a causa de l’encariment de l’energia elèctrica, els combustibles, els fertilitzants i els tractaments que els citricultores s’han vist obligats a augmentar per a tractar de frenar –algunes vegades sense èxit per la supressió de matèries eficaces– les plagues i malalties.

AVA-ASAJA urgeix al Govern a agilitar la investigació d’aquests abusos comercials en un moment, a més, en el qual el Congrés dels Diputats acaba d’aprovar una reforma de la Llei de la Cadena Alimentària que prohibeix la venda a pèrdues en totes les baules i que ara mateix està sota tramitació per part del Senat. Per a l’associació, els baixos preus de les taronges demostren que els objectius de la legislació no es reflecteixen en la realitat i, per això, exigeix que la Llei de la Cadena evite d’una vegada per sempre els abusos, impedint que els costos de producció que es prenen com a referència per a establir preus no continuen depenent del poder de negociació de cada productor, perquè això li manté en una situació de feblesa, sinó que siga un organisme públic el que fixe els costos de producció en cada baula de la cadena alimentària.

AVA-ASAJA atribueix el crític inici de la campanya tarongera a la substitució en els lineals dels supermercats europeus de la producció local, que ja garanteix suficient quantitat i qualitat, per importacions procedents de països tercers, fonamentalment de Sud-àfrica, Egipte i el Marroc. Per això, l’organització reitera que el procés de revisió que la Unió Europea està duent a terme actualment sobre l’acord comercial amb Sud-àfrica introduïsca canvis profunds pel tremend impacte que ocasiona des del punt de vista econòmic, fitosanitari, mediambiental i social, perquè l’any que ve hauran més hectàrees sense cultivar.