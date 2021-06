AVA-ASAJA documenta la detecció d’alvocats ecològics del Marroc amb residus perillosos

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) aporta la documentació publicada pel Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (sigles en anglés RASFF) que demostra la seua recent denúncia de la detecció en un punt d’entrada dels Països Baixos d’alvocats ecològics originaris del Marroc amb elevats residus de Clorpirifos, una substància fitosanitària prohibida pel risc que la comunitat científica constata per a la salut humana.

L’organització encapçalada per Cristóbal Aguado respon mitjançant la presentació d’aquesta notificació oficial a la Confederació Marroquina d’Agricultura i Desenvolupament Rural (*Comader) que va denunciar en el portal H24INFO “les acusacions falses i difamatòries de AVA-ASAJA”, així com els seus “plantejaments hostils i sense fonament”.

Aguado exposa que “no entenem la posició d’aquesta entitat marroquina. Si hi ha hagut un incompliment, cal reconéixer-lo i intentar de manera contundent que no torne a succeir. Però negar la realitat, quan hi ha documents europeus de caràcter oficial que ho evidencien, és un despropòsit i una irresponsabilitat. Podria haver sigut fruit d’un error que una empresa comercialitzadora del Marroc enviara alvocats amb residus d’una matèria prohibida, en aquest cas Clorpirifos, però resulta especialment escandalós que aqueixa detecció s’haja produït en un producte que s’embene com a ecològic. Això no pot ocórrer per la senzilla raó que els productes ecològics no poden usar productes de síntesis, de fet no ocorre a la Unió Europea. Si els sistemes d’inspecció i control d’agricultura ecològica no funcionaren al Marroc, haurien de revisar-se immediatament perquè estaríem parlant d’una estafa intolerable punt per als productors europeus, que no poden rendibilitzar les seues collites enfront d’aquesta competència deslleial, com especialment per als propis consumidors europeus”.