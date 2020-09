Print This Post

AVA-ASAJA en el Dia Mundial de l’Agricultura: “Les polítiques agràries expulsen als agricultors i ramaders dels seus camps

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora la commemoració del Dia Mundial de l’Agricultura, hui 9 de setembre, per a posar en valor el paper essencial que els agricultors i ramaders exerceixen a l’hora de garantir el proveïment d’aliments en quantitat i qualitat, però lamenta que la classe política no ha estat ni abans ni ara, durant la pandèmia del Covid-19, a l’altura de les circumstàncies per a reconéixer aqueixa labor estratègica amb preus justos i una qualitat de vida digna.

En aqueix sentit, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denúncia que “les polítiques agràries expulsen als agricultors i ramaders dels seus camps i granges. D’una banda, demonitzen al sector i li imposen cada vegada més restriccions en matèria fitosanitària i mediambiental que resten competitivitat mentre que, d’altra banda, impulsen acords comercials amb tercers països que inunden el mercat europeu d’aliments produïts en condicions de competència deslleial que no compleixen els mateixos estàndards exigits als agricultors europeus”.

Aquestes polítiques, segons el parer d’Aigualit, “resulten especialment discriminatòries i immorals en el cas de l’agricultura mediterrània i, dins d’aquesta, la valenciana. No en va, som la regió europea amb més superfície agrícola abandonada, amb l’edat mitjana d’agricultors més alta i amb el menor relleu generacional al capdavant de les explotacions. I quan un es va del camp, no torna. Els polítics estan sacrificant la nostra agricultura –en favor d’altres interessos econòmics del centre i nord d’Europa– i deixant l’alimentació en mans de països tercers que, davant crisis impredictibles com el Covid-19, miren pels seus interessos i poden provocar futurs problemes de desproveïment”.

Altres problemes que urgeixen solucions urgents són el control de les plagues i malalties agràries, els danys ocasionats per les superpoblacions de fauna salvatge, els robatoris agraris i la deficient gestió hídrica, entre altres.