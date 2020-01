Connect on Linked in

Gloria deixa més de 62 milions d’euros en pèrdues després del seu pas per la Província de València



Ava Asaja en la Ribera reclama resposta del Govern a Gloria sense més espera

Desperfectes, danys en les collites, danys en el camp, pèrdues milionàries, quan encara les ajudes per al temporal del passat setembre DANA no han arribat, el camp valencià es troba en una situació catastrófica



Ava Asaja demana una resposta del Govern Autonòmic sense espera, no hi ha cabuda per a excuses, cal actuar amb rapidesa, els agricultors necessiten pal·liar els problemes i respostes econòmiques que de segur les companyies asseguradores no podran assolir