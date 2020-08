AVA-ASAJA estima fortes minvaments en determinades parcel·les de la Ribera, L’Horta Sud, La Costera i Els Serrans a causa de l’anomalia climàtica i a les plagues

Connect on Linked in

El descens del 30% de la producció valenciana de caqui i l’excel·lent qualitat avança les compres

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) estima que la producció de caqui experimentarà un descens del 30% respecte a la campanya passada en la Comunitat Valenciana, situant-se per davall de les 300.000 tones comercialitzades en fresc. A la vista d’aquesta important reducció d’oferta, així com a l’excel·lent qualitat que presenten les fruites, els agricultors estan detectant un interés per part dels operadors comercials per a proveir-se d’un subministrament suficient a l’inici de la temporada, la recollida de la qual arranca en tot just un mes, la qual cosa ha provocat un avançament inusual de les compres en el camp.

La principal causa d’aquesta disminució de producció és l’anomalia climàtica esdevinguda durant els mesos primaverals. L’acumulació rècord de dies plujosos i ennuvolats va ocasionar una caiguda massiva de fruits en plena fase de floració i quallat que, malgrat les reivindicacions de AVA-ASAJA, Agroseguro ha decidit no cobrir amb les oportunes indemnitzacions econòmiques argumentant que dites sinistres es van produir amb anterioritat a la data establida per la cobertura.

L’organització agrària subratlla minvaments especialment greus, del 50 al 90% de la producció total, en determinades parcel·les de les comarques de La Costera, Els Serrans, L’Horta Sud i fins i tot en la meitat sud de la Ribera Alta (la principal zona productora de caqui en la Comunitat Valenciana i a Espanya).

Així mateix, el sector preveu una creixent incidència de plagues (cotonets, mosques blanques i trips) que vénen afectant el cultiu davant la incapacitat de combatre-les eficaçment a conseqüència de les restriccions fitosanitàries imposades per la legislació europea. Segons AVA-ASAJA, només l’any passat es van malgastar en el camp valencià més de 60.000 tones de caquis a causa de les afeccions per plagues i a les elevades exigències comercials que van deixar sense recol·lectar fruites senzillament per tindre en la seua pell unes certes ratlles que no deprecien la qualitat o el sabor.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subratlla que “els factors objectius de mercat permeten concloure que els productors poden defensar un preu raonable en els tractes que comencen a tancar-se d’una manera fluida i equilibrada. Estem en un moment bastant avançat de la campanya on cadascun ja sap què es gastarà en les seues explotacions. Tenint en compte la curta producció disponible, la seua extraordinària qualitat i la demanda a l’alça d’aquesta fruita fins fa poc temps desconeguda per al consumidor, els agricultors estan en condicions de negociar una cotització que els permeta cobrir els seus costos de producció i compensar pèrdues patides en temporades recents”.

Aguado exhorta a les administracions a “no romandre quietes davant una campanya que augura bones perspectives comercials –per a aquells agricultors que tenen collita que vendre– i a posar-se les piles de manera urgent i inajornable per a recuperar el mercat rus, evitar els aranzels plantejats pel Regne Unit, obrir nous mercats exteriors i, en definitiva, impulsar la demanda d’una fruita que quan el consumidor prova, repeteix”.