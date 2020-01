AVA-ASAJA estima que la borrasca Gloria causa 62,6 milions de pèrdues en el camp valencià

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) estima que la borrasca Gloria ha causat unes pèrdues econòmiques superiors als 62,6 milions d’euros en el sector agropecuari de la Comunitat Valenciana. Els cítrics, les infraestructures agràries, les hortalisses de temporada i la ramaderia s’emporten la pitjor part d’un temporal que ha provocat danys per vent, fred, gota freda i calamarsa principalment a les comarques de la Ribera, L’Horta Sud, La Safor i La Marina.

La valoració inicial de AVA-ASAJA, efectuada després de recaptar informació d’agricultors i col·laboradors d’assegurances agràries, eleva les pèrdues en els cítrics –taronges i mandarines de la segona meitat de la campanya– a 46,5 milions d’euros. D’ells 39,6 milions corresponen als fruits tirats al sòl degut a les fortes ratxes de vent, una quantitat que ascendeix a 132.000 tones ja que en algunes parcel·les els danys aconsegueixen fins al 80% de la producció pendent de recol·lectar. Les inundacions i l’acumulació d’aigua en els camps, agreujades pels desbordaments de rius i barrancs, suposen 4,7 milions de pèrdues en afectar 500 hectàrees i provocar la pèrdua de collites senceres i fins i tot, en els casos més dramàtics, la futura mort dels arbres. Finalment, la calamarsa ha ocasionat danys puntuals en un miler d’hectàrees, principalment en La Ribera, L’Horta Sud i La Safor, amb danys mitjans del 30% de la collita i uns perjudicis de 2,2 milions.

AVA-ASAJA també preveu que més de 7.000 hectàrees d’hortalisses s’hagen vist afectades pel temporal en la Comunitat Valenciana, entre elles col·les, encisams, carxofes, cebes i creïlles. Les pèrdues totals en el sector hortícola sobrepassen els 3,1 milions, tant pels tractaments fitosanitaris i les replantacions que els agricultors hauran de realitzar (2,1 milions) com pels sinistres derivats de la calamarsa en unes 100 hectàrees (1 milió de pèrdues). Per part seua, els ramaders valencians afronten 1,2 milions en concepte de danys en les granges per fenòmens de vent-tornat i d’increment de costos energètics per fred i neu.

El capítol de les infraestructures agràries també resulta molt preocupant amb unes pèrdues estimades en 11,8 milions. El temporal ha destrossat parcial o totalment unes 600 hectàrees d’hivernacles, vivers, malles en cítrics, hortalisses, kiwi, etc., el que es tradueix en nou milions de desperfectes. A més, la reparació de marges, murs, magatzems agrícoles, així com la reposició de sistemes de reg, agreguen 2,8 milions de sobrecostos.

AVA-ASAJA adverteix de què es tracta d’una estimació conservadora i que, amb total seguretat, els danys seran més elevats a mesura que evolucione el clima i els agricultors detecten a peu de camp les produccions finalment afectades. L’associació recorda a les administracions que l’agricultura també s’ha vist extremadament castigada per la borrasca Gloria i, per tant, que a l’hora que les administracions aproven ajudes sàpien que l’agricultura també existeix i que mereix ser inclosa en aquestes.

En aqueix sentit, AVA-ASAJA reclama a les administracions tant ajudes directes que permeten als productors afectats alleujar les seues pèrdues i afrontar les despeses de la pròxima campanya, així com avantatges fiscals en matèria d’IBI Rústic, rebaixa de mòduls, préstecs bonificats, etc. Així mateix, de cara a previndre possibles catàstrofes d’aquestes dimensions l’associació reitera la necessitat que les autoritats competents mantinguen més nets els llits naturals.