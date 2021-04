AVA-ASAJA estima que la pedra va causar danys importants en 800 hectàrees de La Costera

Una tempesta de pedra va causar ahir danys de diversa gravetat en una superfície superior a les 800 hectàrees de cultiu a la comarca de La Costera, de les quals 200 hectàrees registren importants pèrdues de collites, segons les primeres estimacions de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA).

Els termes municipals assotats per aquesta nova calamarsada van ser Montesa, afectada de manera molt especial en agrupar 700 hectàrees assotades, i en menor mesura Canals i Vallada. Les produccions agrícoles més castigades per la pedra van ser els cítrics –que es troben en plena fase de floració i quallat–, els fruiters d’os com les pruneres i els albercocs –als quals els faltaven pocs dies per a aconseguir el grau òptim de maduració i, per tant, per a ser recol·lectats–, els caquis i les oliveres. AVA-ASAJA matisa, en tot cas, que encara és molt prompte per a calcular les pèrdues econòmiques a causa de l’estat fenològic dels arbres, sobretot en cítrics i caquis.

Per al cas de l’assegurança de cítrics davant riscos de pedra, l’organització agrària recorda que tots aquells agricultors que van contractar aquesta pòlissa l’any passat actualment gaudeixen de l’extensió de garanties. A més, els associats que subscriguen l’assegurança amb AVA-ASAJA accediran a una subvenció addicional del 15% aportada per la conselleria d’Agricultura.

AVA-ASAJA demana a Agroseguro que agilite els peritatges de les parcel·les afectades per la pedra a fi que els agricultors perceben les corresponents indemnitzacions amb la major promptitud possible. Així mateix, l’organització agrària sol·licita a les administracions mesurades fiscals i ajudes directes als productors damnificats: d’una banda, als ajuntaments els exigeix una bonificació de l’IBI Rústic mentre que, d’altra banda, a la Generalitat Valenciana i al Govern central els reclama exempcions a les quotes de seguretat social i crèdits bonificats.