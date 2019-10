“AVA-ASAJA exigeix a la Unió Europea que compense als sectors afectats i responga amb un 25% d’aranzels a les ametles i altres fruits estatunidencs”.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’anunci per part de l’Administració Trump d’aplicar a partir del 18 d’octubre uns aranzels de fins a un 25% a determinats productes agroalimentaris dels països que formen part del consorci Airbus (Espanya, França, Alemanya i Regne Unit) suposarà un colp molt dur per a l’agricultura valenciana.

Segons un estudi elaborat per l’Associació Valenciana d’Agricultors a partir de dades del Ministeri de Comerç, l’adopció d’aquests aranzels posa en perill exportacions agroalimentàries valencianes per valor de 90 milions d’euros. Els cultius més afectats són els cítrics, les fruites i les hortalisses, els enviaments de les quals durant 2018 van ascendir a 80,9 milions.

No obstant això, el comerç amb destinació als Estats Units d’altres productes tan importants per al sector agrari valencià com són el vi i l’oli d’oliva també es veu seriosament amenaçat, amb unes exportacions durant el passat exercici de 9 i 1,7 milions respectivament.

AVA-ASAJA reclama al govern espanyol que, malgrat estar en funcions, multiplique les seues gestions i reforce la pressió davant les institucions comunitàries