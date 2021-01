AVA-ASAJA exigeix al Govern a prendre la iniciativa en la guerra del cava sense cedir tot el control a Catalunya

Connect on Linked in

L’organització considera que la sentència del Tribunal Suprem evidència que el Ministeri no ha de permetre que un territori decidisca per tots en un assumpte estatal

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) considera “bona i justa” la sentència del Tribunal Suprem que dona la raó a la Junta d’Extremadura en relació a la limitació de noves plantacions de raïm per a l’elaboració de cava i exigeix al Govern central que “prenga la iniciativa en la guerra del cava sense cedir tot el control a Catalunya i aconseguint un consens amb totes les comunitats implicades”.

Mancant un estudi detallat de la sentència per a conéixer l’abast que pot tindre sobre el sector del cava de Requena, AVA-ASAJA avança que “la fallada del TS posa en evidència que en una Denominació d’Origen (DO) com la del Cava, que és d’àmbit estatal, el Ministeri d’Agricultura no pot permetre que un territori decidisca per tots, en aquest cas Catalunya –els cellers del qual copen els seients del consell regulador de la DO– sobre altres zones productores com Requena (la Comunitat Valenciana) o Almendralejo (Extremadura)”.

La fallada, davant el qual no cap recurs, anul·la dos articles de la reforma per la qual el Ministeri dirigit per Luis Planas eliminava la consulta que havia de fer a les comunitats autònomes a l’hora de restringir al màxim les plantacions de la DO en tota Espanya. AVA-ASAJA lamenta que la Generalitat Valenciana no recorreguera la decisió tal com va fer la Junta d’Extremadura.

Mentre la superfície catalana dedicada a raïm per a cava a penes pot continuar creixent i, de fet, el seu mercat disminueix durant els últims temps, el cava valencià i extremeny ha vingut gaudint d’una demanda creixent. Requena s’ha erigit com la segona zona productora després de Catalunya amb unes 4.000 hectàrees, passant en els últims 15 anys de 1,5 milions de botelles a més de 9 milions. No obstant això, les grans signatures del cava han retallat un 40% els preus en origen des de 2019 i posen en perill la viabilitat d’una interessant alternativa de cultiu en aquesta zona valenciana de l’interior.