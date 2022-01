AVA-ASAJA exigeix la dimissió del ministre Garzón per les seues declaracions contra la ramaderia nacional

Connect on Linked in

L’organització agrària considera impresentables les afirmacions del ministre de consum sobre els productes carnis i demana a la Generalitat una defensa pública

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) exigeix la dimissió immediata del ministre de consum, Alberto Garzón, per les seues declaracions en el periòdic The Guardian en les quals afirma que Espanya exporta carn de mala qualitat d’animals maltractats. L’organització agrària demana al president del Govern, Pedro Sánchez, que si no es produeix la dimissió de Garzón de manera voluntària, el cesse del seu càrrec com a ministre. Així mateix, AVA-ASAJA sol·licita al president de la Generalitat, Ximo Puig, i a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, que facen una declaració pública en protesta per aquestes declaracions impresentables i en defensa del paper essencial que exerceix la ramaderia valenciana.

La responsable de la sectorial d’oví-caprí de AVA-ASAJA, Elvira Chorques, recorda que “la qualitat dels nostres productes carnis compleix totes les garanties sanitàries nacionals i europees, i molts ramaders espanyols s’acullen a més a programes voluntaris que fomenten el benestar animal. Per tant, la nostra carn és completament segura, mentre que els productes que venen de fora no se sotmeten als mateixos controls”.

Francisco Requena Clavijo, responsable de la sectorial de cunicultura, avicultura i helicicultura de AVA-ASAJA, assegura que “les declaracions del senyor Garzón ens semblen d’una gravetat extrema. A més de considerar que són totalment falses i amb ànim de fer encara més mal al sector carni espanyol en totes les seues variants. És totalment inconcebible que les realitze una persona que ostenta el ministeri de consum, no sent la primera ocasió que es manifesta contra aquest sector”.

Per part seua, el responsable de la sectorial de boví, Ramón Morla, agrega que “no done crèdit a les declaracions de Garzón, en primer lloc per ser un ministre espanyol, que se suposa que ha de defensar tot el que forma part de la marca Espanya, i en segon lloc, no entenc com pot arribar una persona a desqualificar, opinar i insultar sobre un sector que ni tan sols s’ha dignat a visitar. Com a ministre és penós, però com a persona i espanyol és menyspreable. Els que formem part del sector de boví ens sentim molt orgullosos, ja que és habitual que passe de generació en generació cuidant i acaronant al nostre bestiar, invertint en totes les millores de benestar animal, del qual podem destacar que gràcies a totes aqueixes millores relacionades amb la cura del nostre bestiar aconseguim una producció de primera qualitat. Mai hem d’oblidar que els animals són un reflex del comportament que tenim amb ells i si els tractem bé, ells ens ho retornen amb aliments de primera qualitat”.

Igualment, el responsable de la sectorial de porcí de AVA-ASAJA, José Antonio Alfonso, incideix en què “Espanya té la mateixa normativa en matèria de benestar animal que tota la UE, que és amb diferència la més exigent, per damunt de les normatives de principals productors com la Xina, els EUA o el Brasil. La ramaderia i la indústria càrnia és una de les principals, si no la principal, activitat en moltes zones rurals fixant població, per la qual cosa sense elles augmentaria més la “Espanya buidada”.