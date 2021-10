Connect on Linked in

L‘avanç en el sud de Portugal eleva les possibilitats que la pitjor amenaça de la citricultura mundial aconseguisca els cítrics de Huelva i de la resta d’Europa

AVA-ASAJA exigeix mesures dràstiques davant l’arribada del vector Trioza erytreae del HLB a l’Algarve portugués

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) exigeix al Govern espanyol i a la Unió Europea (UE) que valoren i posen en marxa mesures dràstiques per a impedir l’avanç del vector transmissor Trioza erytreae de la malaltia més devastadora de la citricultura mundial: Huanglongbing (HLB) –també dit Citrus Greening o ‘Drac groc’– després de conéixer-se que aquest insecte ha arribat a l’Algarve, en el sud de Portugal. L’avanç des del nord i centre del país lusità fins als cítrics de l’Algarve eleva les possibilitats que, primer aquest vector transmissor i després el bacteri del HLB, acaben aconseguint les explotacions citrícoles de Huelva i de la resta d’Espanya i Europa.

AVA-ASAJA urgeix a prendre totes les actuacions que la ciència permeta a fi de detindre l’expansió d’aquesta plaga o, almenys, alentir la velocitat de la seua progressió geogràfica. Entre aquestes reivindicacions, l’organització agrària destaca un pla ambiciós i dotat amb fons comunitaris destinat a potenciar línies d’investigació, cria i solta massiva de parasitoides altament efectius contra els vectors transmissors del HLB. Al respecte, el depredador Tamarixia drii ha aconseguit reduir a més del 90% la presència de Trioza erytreae en les explotacions citrícoles investigades a les illes Canàries. Per part seua, hi ha estudis internacionals sobre parasitoides que també podrien combatre l’altre vector del HLB Diaphorina citri, el qual s’adapta fins i tot millor al clima mediterrani.

Així mateix, en cas que més endavant poguera arribar el bacteri, l’associació insta a explorar mesures complementàries més contundents com la tala d’arbres infestats, ja que, igual que ocorre amb la Xylella fastidiosa, aquesta malaltia encara no té cura i als països on s’ha establit ha provocat pèrdues inassumibles per als citricultores i arrancada d’arbres. Finalment, AVA-ASAJA reclama al Govern espanyol una major coordinació amb l’executiu portugués a fi de conéixer l’evolució de la situació i poder actuar de la manera més coordinada i contundent possible.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denúncia que “les pèssimes notícies que ens arriben del vector del HLB són una prova més de la poca serietat i rigorositat amb la qual la Comissió Europea tontea amb les plagues i malalties agràries. Durant els últims anys ha sigut incapaç d’evitar l’entrada i expansió de moltíssimes procedents d’importacions de països tercers, com la Xylella fastidiosa, el Cotonet de Sud-àfrica o la avispilla de l’ametler, que tots sabem el mal que estan fent al sector. Ara ens enfrontem ni més ni menys que a la pitjor amenaça de la citricultura mundial. Davant la falta de solucions curatives, la millo