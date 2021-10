AVA-ASAJA exigeix mesures excepcionals davant la campanya agrària més cara de la història

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) exigeix al Govern central i a la Generalitat Valenciana mesures excepcionals de suport que esmorteïsquen les contínues pujades dels costos de producció o inputs agraris i que converteixen l’actual campanya en la més cara de la història. Aquesta reivindicació, que se suma a altres sectors econòmics del país, cobra major força si cap en tractar-se d’un col·lectiu en el qual els agricultors i ramaders no poden fixar els preus que perceben i, per tant, no poden repercutir aquest encariment rècord.

L’associació nacional ASAJA ha realitzat un estudi per a conéixer l’increment real dels costos de producció-inputs durant l’últim any (d’octubre de 2020 a octubre de 2021) i determinar les nefastes conseqüències que té en el rendiment de les explotacions agràries. L’informe reflecteix que s’han encarit costos fonamentals com ara l’energia elèctrica necessària per a regar (+ 270%), el gasoil agrícola (+73%), els pinsos per a alimentar el bestiar (+27%), els plàstics (+46%), l’aigua (+33%) o la maquinària (10-25%).

Els preus dels fertilitzants també s’han disparat en l’últim any entre un 239 -307% a causa de la crisi energètica mundial que ha elevat tots els elements: fòsfor, potassi i, sobretot, el nitrogen. Pel que fa als fitosanitaris cal destacar la pujada del glifosato (Roundup) que ha registrat un encariment del 48%, passant el seu cost dels 3,30 euros/litre a l’octubre de 2020 a 4,90 euros a l’octubre de 2021.

L’estudi realitzat per ASAJA reflecteix increments en altres costos de producció que afecten directament la rendibilitat de les explotacions agràries com són els costos salarials. La pujada del SMI en els últims tres anys ha sigut del 29,7%, sense incloure les pujades de les cotitzacions a la Seguretat Social.

En aquest escenari de constants pujades en els costos de producció -en el qual els preus d’origen no varien des de fa 20 anys- AVA-ASAJA se suma a ASAJA de manera que, perquè les pujades no repercutisquen en la baula més feble de la cadena alimentària –l’agricultor i el ramader– sol·licita a les administracions mesurades urgents financeres i fiscals, perquè així el productor pot esmorteir aquesta situació.

Cal recordar que el sector agropecuari espanyol suposa prop del 8,4% del PIB, i que durant la pandèmia ha donat el do de pit, malgrat les enormes dificultats amb les quals s’ha trobat, per a garantir la seguretat alimentària i proveir d’aliments saludables a la població.