AVA-ASAJA exigeix que tots els productors de fruits secs de secà reben l’ajuda, malgrat la seua escassa quantia

El Govern deixa fora de l’ajuda a les comarques més productores d’ametles i algarrobes

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha expressat el seu desacord amb l’aprovació recent, per part del Consell de Ministres, del Reial decret 168/2025, que regula l’ajuda associada de la Política Agrària Comuna (PAC) per als productors de fruits secs de secà en zones amb risc de desertificació. Segons aquest decret, es queden fora de l’ajuda les comarques de València i Castelló més productores d’ametles i algarrobes.

El Govern ha inclòs en l’ajuda zones com Sagunt, Horta de València, Camps de Llíria a la província de València i La Plana i Litoral Nord a la província de Castelló. No obstant això, s’han exclòs comarques de l’interior que també produeixen grans quantitats de fruits secs i que, igual que les zones incloses, pateixen la falta de precipitacions. Entre elles es troben Hoya de Buñol, Utiel-Requena, Vall d’Aiora, Els Serrans, Alt Palància, Alt Mijares, L’Alcalatén, Alt Maestrat i Els Ports, on la producció d’ametles i algarrobes el 2024 va patir una davallada de fins al 70% a causa principalment de la sequera.

Malgrat que la quantia d’aquesta ajuda és exigua (en 2024 va ser de 64 euros per hectàrea), AVA-ASAJA exigeix al Govern que incloga com a beneficiàries totes les zones productores de fruits secs, ja que el reglament estableix que tots els productors d’ametller, avellaner i algarrobo en secà a la península poden rebre l’ajuda si el cultiu es realitza en una pendent superior al 10%, una condició que afecta únicament a una mínima part del sector.

D’altra banda, AVA-ASAJA valora positivament la modificació sobre el potencial de producció vitivinícola, que amplia el termini per a la presentació d’autoritzacions de replantacions de vinyes fins a la finalització de la cinquena campanya vitícola següent a la que haja tingut lloc l’arrancada. Aquesta mesura, inclosa en el Reial decret 1308/2024, s’adapta a la nova normativa de la Unió Europea i afavoreix la recuperació del terreny sense pèrdua dels drets de plantació de vinyes.