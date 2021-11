AVA-ASAJA guanya les eleccions del CAECV i la DO Utiel-Requena tant en vots com vocals

Connect on Linked in

El responsable de la sectorial d’agricultura ecològica de AVA-ASAJA, Vicente Faro, presidirà el CAECV i promet “una gestió professional en la qual compten tots”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha guanyat les eleccions celebrades ahir, tant en nombre de vots com de vocals, per a designar durant els pròxims quatre anys els membres del Ple de l’Òrgan de Gestió del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) i del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Utiel-Requena.

Mancant la confirmació oficial de la Junta Electoral Central, la candidatura conjunta de AVA-ASAJA i ASAJA Alacant va obtindre en les eleccions del CAECV més vots i vocals que La VA UNIR i COAG en tots els censos: en el cens A (productors) va aconseguir 454 vots per 262 de la VA UNIR i 45 de COAG; en el cens B (elaboradors) va reunir 89 vots per 67 de la VA UNIR; i en el cens C (importadors) va acumular 10 vots per 6 de la VA UNIR. En total, AVA-ASAJA posseeix 6 vocals enfront de 4 de la VA UNIR. El productor d’Oliva i responsable de la sectorial d’agricultura ecològica de AVA-ASAJA, Vicente Faro, encapçala aquesta candidatura vencedora i serà el president de l’organisme durant els pròxims cuatros anys.

Vicente Faro promet, en la línia mostrada durant la seua participació com a vocal del CAECV, “una gestió professional i constructiva en la qual compten tots per a aconseguir un sector ecològic valencià que atraga la incorporació tant de petits i mitjans agricultors professionals com de grans empreses compromeses amb la sostenibilitat ambiental”.

Entre les prioritats del seu mandat destaquen la promoció i impuls del consum de productes ecològics en el nostre mercat interior, la reducció de traves burocràtiques i de les quotes de certificació, donar resposta a les necessitats de les empreses elaboradores i importadores, la millora de la transferència tecnològica, així com el suport a sectors agropecuaris que encara presenten escassa presència en ecològic, com ocorre amb la ramaderia –pràcticament inexistent en la Comunitat Valenciana–, el sector d’inputs, l’apicultura, el sector aqüícola o cultius característics de la nostra agricultura com les hortalisses, l’arròs o els cítrics”.

Altres vocals triats de la candidatura conjunta de AVA-ASAJA i ASAJA Alacant són: José Vicente Andreu, agricultor ecològic de la Vega Baixa i president de ASAJA Alacant; Regina Monsalve, presidenta de SCV Finca del Rebolloso i del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló (COITAVC); la signatura Mañan Societat Cooperativa, referent nacional i europeu de fruita seca ecològica que aconsegueix prop de 5.000 associats i una superfície de cultiu de quasi 50.000 hectàrees; i l’empresa Biocomercio S.L.O., que desenvolupa projectes ecològics amb agricultors i cooperatives d’Alacant, fonamentalment en fruita seca.

La candidatura de AVA-ASAJA també es va alçar amb la victòria en les eleccions del CRDOP Utiel-Requena, en obtindre 5 vocals per 3 de la VA UNIR i 2 de COAG. AVA-ASAJA va reunir 209 vots en el Cens A i 35 vots en el cens B, per 156 vots en el cens A i 14 en el cens B de la VA UNIR, i 116 vots en el cens A i 5 en el cens B de COAG. El viticultor de Requena i cap de llista de AVA-ASAJA, José Luis Robredo, assenyala que independentment del president que trien els nous membres del Consell Regulador, “des de AVA-ASAJA defensarem la qualitat i el prestigi dels nostres vins, la incorporació de noves varietats, la promoció i, en definitiva, el suport a la viticultura comarcal”.