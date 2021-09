AVA-ASAJA i AEKAKI redoblen la reivindicació a la conselleria pel Cotonet que ja causa 40 milions de pèrdues en el caqui

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i l’Associació Espanyola del Kaki (AEKAKI) han reclamat hui a la Conselleria d’Agricultura una sèrie de mesures davant “la preocupació i el malestar del sector per l’expansió incontrolada de les plagues i malalties del caqui, sobretot del cotonet, a causa de la supressió de matèries actives fitosanitàries i la falta d’alternatives eficaces”. Totes dues entitats han redoblat així les seues reivindicacions davant l’inici de la campanya de recol·lecció durant una reunió mantinguda aquest matí amb el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, i altres representants de la conselleria.

Segons càlculs de totes dues entitats, les pèrdues derivades del cotonet en el sector del caqui de la Comunitat Valenciana ja ascendeixen a 40 milions d’euros, 25 d’ells per causa directa de la producció perduda i 15 milions pels sobrecostos econòmics entre camp i magatzem.

En concret, AVA-ASAJA i AEKAKI ja donen per perdudes en aquests moments entre 70.000 i 80.000 tones de caquis en la Comunitat Valenciana a causa dels atacs rècord del cotonet, la qual cosa representa una disminució del 20-25% de la producció inicialment prevista, que se situava entorn de les 360.000 tones. Aquesta quantitat podria elevar-se en les pròximes setmanes.

A més, quantifiquen en un 30% l’increment mitjà dels costos entre camp i magatzem: les despeses en camp augmenten en uns cinc cèntims per quilo en concepte de nous tractaments (hi ha agricultors que han triplicat el nombre d’aplicacions) i en 14 cèntims per quilo des del camp fins a l’eixida del magatzem. Aquesta situació insostenible en termes de viablidad ja ha provocat casos d’agricultors que han decidit abandonar el cultiu per aquest any almenys.

Totes dues entitats van coincidir a demandar al departament agrari de la Generalitat Valenciana més fons en la investigació i més agilitat en la posada a la disposició del sector d’un major nombre de matèries actives per a combatre especialment els cotonets, i també les mosques blanques i la taca foliar del caqui; així com un pla de xoc paral·lel contra les poblacions de formigues que constitueixen el principal alidado del cotonet arribant a atacar als insectes depredadors. Així mateix, demanen la implicació del Ministeri per a avançar en aquestes matèries.

Per part seua, la conselleria d’Agricultura ha anunciat que està realitzant assajos amb matèries actives no autoritzades en el cultiu del caqui per a, en el seu cas, sol·licitar una autorització excepcional o una ampliació d’ús. En els estudis contra les formigues no han informat d’avanços significatius a curt termini. Altres compromisos del Consell han sigut, igual que ja va fer amb els cítrics, l’ús excepcional de Metil-Clorpirifos en les parcel·les més afectades de caqui, la fruita del qual s’eliminarà, a fi de detindre l’avanç del cotonet i, més endavant, la realització d’una prospecció de danys per a conéixer les dades de l’afecció aconseguida.

De cara a la campanya següent, la conselleria ha avançat en la reunió que presentarà un Pla d’Actuació específic de les plagues i malalties del caqui a fi de facilitar als agricultors la informació més detallada possible sobre el nom i el període d’aplicació de les matèries actives a fi d’optimitzar els resultats d’aquests tractaments. En aquest sentit, AVA-ASAJA i AEKAKI han demanat una coordinació més fluida amb les Oficines Comarcals Agràries (Oques) per a afavorir la comunicació als agricultors i han oferit la seua plena col·laboració per a solucionar aquesta problemàtica que posa contra les cordes el present i futur d’un cultiu clau en l’agricultura valenciana.