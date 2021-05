AVA-ASAJA i ASFPLANT constaten el gir de 180 graus en els vivers: “Fa un any estàvem destruint plantes i ara no donem proveïment a tota la demanda”

Connect on Linked in

El boom de la jardineria en les llars per la pandèmia dispara un 30% les vendes de plantes

La pandèmia està desencadenant un ‘boom’ de la jardineria als balcons i les terrasses de les llars europees. Tant és així que, segons estimacions de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT), les vendes del sector verd s’han disparat un 30% respecte als nivells previs al Covid-19 i ja s’aproximen als màxims històrics que hi havia abans de la crisi immobiliària de 2008.

Totes dues entitats constaten “el gir de 180 graus que han experimentat els vivers valencians a causa de la pandèmia. Fa un any, en ple confinament domiciliari i tancament de mercats internacionals, estàvem veient-nos obligats a destruir milers de plantes perquè es marcien. Ara, en canvi, no donem proveïment a tota la demanda que existeix, tant en canals presencials com en línia. Per precaució, però sobretot p e r la greu descapitalització que patia el sector, a la tardor no es va plantar tanta planta de flor com mesos després s’ha vist que era necessari per a atendre les comandes. Moltes empreses ho han venut tot de manera extraordinàriament ràpida i estan replantant nou material vegetal”.

Les restriccions de mobilitat i el teletreball estan fomentant que cada vegada més persones decidisquen decorar amb plantes les seues terrasses, balcons, jardins i fins i tot els seus nous llocs de treball a casa. AVA-ASAJA i ASFPLANT expliquen que “la cura de les plantes millora la salut física i mental, disminueix els nivells de fatiga pandèmica i contribueix de manera individual a la preservació del medi ambient. Les xarxes socials a més permeten compartir les experiències i ampliar coneixements en aquest àmbit. Estem notant que hi ha molta demanda en totes les classes de plantes, si bé destaquen aquelles millor adaptades a l’interior. A més, l’edat mitjana dels clients ha baixat en uns 10-15 anys i ja resulta comuna en més capes de població”.

El sector verd valora de manera positiva les campanyes oficials destinades a promocionar el consum de plantes a Espanya, ja que “seria importantíssim que aquesta no siga únicament una moda passatgera i es diluïsca una vegada superem el pitjor de la pandèmia, sinó que, igual que ocorre en altres països europeus, es mantinga com un hàbit que inclou en la cistella de la compra mensual flors i plantes per a la llar. Si finalment Espanya s’incorpora a aquest comportament saludable de mantindre una presència habitual de plantes en l’àmbit domèstic, eixirà guanyant tant la societat com un sector tan dinàmic i important per a l’economia valenciana”.