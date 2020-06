AVA-ASAJA i LA UNIÓ arranquen hui una campanya de protestes sectorials fins a acabar amb el “maltractament” als agricultors valencians

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders van protagonitzar hui, a les portes de la conselleria d’Agricultura, una concentració d’un centenar de persones per a denunciar “la falta de compromisos” per part de les Administracions i “la insolidaritat mostrada cap als productes de proximitat” per les cadenes de la gran distribució, que han provocat unes pèrdues superiors als 20 milions d’euros entre els productors de cebes i creïlles de l’horta valenciana.

Totes dues organitzacions agràries han avançat que aquest acte de protesta és el primer que convocaran en els pròxims mesos i que, d’aquesta manera, inicien hui una extensa campanya de mobilitzacions per sectors agraris en crisis o a la recerca de solucions a problemes específics. Així, la pròxima convocatòria exigirà mesures efectives per a la lluita del Cotonet de Sud-àfrica en cítrics i caquis. Si no millora la situació del sector agrari, les dues entitats auguren “una tardor calenta”.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, va assegurar que “no pararem d’eixir al carrer fins que totes les Administracions posen en marxa mesures que acaben amb el maltractament als agricultors i ramaders. D’igual manera que es lluita contra el maltractament a les dones, al grup LGTBI o als animals, ha d’haver-hi lleis que protegisquen de veritat als productors del camp. O els polítics es posen les piles o farem que li les posen, a través de protestes que poden ser menys prudents que la de hui, perquè ens estem jugant el nostre futur”.

Per part seua, el secretari general de LA UNIÓ , Carles Peris, va defensar que “ara no és el moment de fer grans aglomeracions per sentit de la responsabilitat, però farem més protestes sectorials, sense descartar l’acabar amb una manifestació global com la que vam fer al febrer. Les Administracions no han apostat des de fa temps per la nostra agricultura i és imprescindible que impulsen polítiques en suport dels professionals. La gran distribució també pot fer-ho molt millor i apostar pels productes de proximitat”.

Després d’entregar un document reivindicatiu a la consellera d’Agricultura, els dirigents de AVA-ASAJA i LA UNIÓ van llançar al sòl cebes i creïlles en protesta pels baixos preus oferits mentre els lineals estaven plens d’importacions foranes a un preu multiplicat per mil del productor al consumidor. Així mateix, Cristóbal Aguado va concloure la seua intervenció trencant, de manera simbòlica, la Llei de l’Horta perquè “no té cap efecte sobre la rendibilitat del productor” i va reptar a la consellera a demostrar si serveix de veritat als agricultors.

Les reivindicacions es van centrar en demanar més pressupost a la Llei de l’Horta, així com a la Llei d’Estructures Agràries; a impulsar la Llei de la Cadena Alimentària mitjançant la fixació de costos efectius de producció per part d’un organisme públic; i a aconseguir una PAC més justa per a l’agricultura mediterrània, que aporte estabilitat al mercat, que òbriga mercats exteriors i que permeta importacions de països tercers que únicament complementen la producció europea però que en cap cas la substituïsquen.