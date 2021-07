AVA-ASAJA i LA UNIÓ demanen a la Generalitat la vacunació d’una dosi per als temporers

Connect on Linked in

Les organitzacions denuncien que el Consell i el Govern eludisquen la seua responsabilitat i carreguen amb sobrecostos i més burocràcia als agricultors per la pandèmia

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders demanen a la Generalitat Valenciana que pose en marxa de manera imminent un programa especial de vacunació, amb el subministrament de vacunes d’una única dosi (Janssen), destinada als temporers locals i procedents d’altres regions espanyoles i altres països que treballaran en les pròximes campanyes agrícoles, com la recol·lecció de raïm, fruita seca, caquis o cítrics.

Totes dues organitzacions agràries han consensuat aquesta reivindicació després de constatar que el govern valencià no té previst adoptar cap mesura de vacunació específica cap al sector agrari mentre que, al contrari, altres comunitats autònomes com Aragó, Catalunya o Andalusia sí que escometen plans en aquest sentit per a garantir les màximes condicions preventives enfront del Covid-19 en aquelles labors que requereixen una major necessitat de mà d’obra

AVA-ASAJA i LA UNIÓ assenyalen que les administracions no poden continuar mostrant la mateixa passivitat i insensibilitat amb un sector que durant la pandèmia ha demostrat el seu paper essencial per a subministrar aliments a la societat. La falta de vacunació ve a sumar-se a les normatives establides l’any passat tant per la Generalitat com pel Govern central amb les quals eludeixen les seues responsabilitats en les campanyes agrícoles i carreguen amb sobrecostos i més burocràcia als agricultors.