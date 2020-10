AVA-ASAJA i LA UNIÓ demanen la suspensió de la caça en els arrossars de Cullera fins que s’aclarisquen les responsabilitats de les cremes incontrolades

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders sol·liciten a l’ajuntament de Cullera la suspensió temporal de la caça en els arrossars del terme municipal fins que s’aclarisquen les responsabilitats de les cremes de la palla de l’arròs efectuades de manera incontrolada i sense autorització, ni pels propis agricultors ni per la conselleria d’Agricultura, just després de finalitzar les labors de sega.

Totes dues organitzacions agràries retrauen que el consistori publicara un bàndol per a donar principi a Cullera a la crema de la palla el 13 d’octubre, és a dir, un dia abans que la Generalitat Valenciana iniciara el període autoritzat per a aquesta campanya en la meitat sud del parc natural de l’Albufera, i que un grup de caçadors de diverses localitats iniciaren una sèrie d’incineracions tant aqueixa mateixa vesprada com l’endemà, a pesar que el sistema informàtic de la conselleria advertia d’unes ratxes fortes de vent de ponent i, per tant, no permetia la crema per a no causar molèsties a la ciutadania.

Associats de AVA-ASAJA i LA VA UNIR detallen que el foc es va descontrolar durant diversos dies i fins i tot va aconseguir la muntanya de Cullera per tres punts, la qual cosa va disparar el risc d’incendi a nivells crítics i va provocar una enorme fumera en les zones pròximes. Els arrossers afectats, malgrat demanar als caçadors que frenaren l’avanç de les flames i d’alertar a les autoritats, ara poden estar exposats a importants sancions com la pèrdua de les ajudes agroambientals del cultiu de l’arròs incloses en la Política Agrícola Comuna (PAC).

Les organitzacions agràries considerarien “totalment injust” i plantejarien emprendre accions judicials en cas que els arrossers reben per part de l’Administració penalitzacions per una actuació “imprudent” que han comés uns altres. Els representants dels agricultors expliquen que “tots els anys alguns caçadors han eixit a cremar la palla de l’arròs abans que entrem els propietaris dels camps per a començar la caça, però això d’enguany clama al cel. L’alcalde Jordi Mayor sempre ha donat suport a la crema d’aquest residu perquè coneix els beneficis que aquesta pràctica té sobre el cultiu i el llac, si bé l’ajuntament no degué avançar-se a l’autorització de la conselleria. Alguns caçadors es van avançar al termini general, van continuar l’endemà a pesar que el vent el desaconsellava i durant els següents dies van posar en perill a tots. Crec que des de l’ajuntament s’ha de fer pedagogia amb els caçadors, perquè comprenguen que som els propietaris dels camps els que hem de realitzar la crema de la palla”.