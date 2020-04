AVA-ASAJA i LA UNIÓ denuncien la importació massiva de cebes foranes abans del Covid-19 per a afonar els preus de la collita nacional

Connect on Linked in

Les organitzacions agràries sol·liciten als consumidors la seua implicació per a comprar en aquells establiments que aposten pels productes agraris autòctons

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders retrauen la “injusta maniobra comercial” duta a terme amb certa antelació a la crisi del Covid-19 consistent en la importació massiva de cebes originàries de l’hemisferi sud amb l’objectiu premeditat d’inundar els lineals i espentar a la baixa els preus de la collita valenciana des dels inicis de la campanya de recol·lecció.

Totes dues organitzacions agràries constaten que l’entrada de cebes foranes s’ha incrementat dràsticament en les últimes setmanes, de tal manera que els magatzems es troben plens i les botigues d’alimentació proveïdes amb aquesta producció vinguda des de milers de quilòmetres. Mentrestant, els agricultors valencians estan patint importants dificultats per a vendre les seues cebes: d’una banda, els compradors a penes mostren interés per tancar les primeres operacions en el camp; per un altre, els escassos preus oferits fins al moment oscil·len entre els 0,10 i 0,14 euros per quilo, situats molt per davall dels costos de producció i afonats a la tercera part de la cotització mitjana de la passada temporada (entorn dels 0,40 €/kg en 2019).

A la vista de la gravetat de la situació, AVA-ASAJA i LA unió sol·liciten als consumidors la seua implicació per a comprar en aquells establiments que aposten pels productes agraris autòctons i, d’aquesta manera, fan costat a un sector que ha reafirmat el seu compromís de continuar subministrant aliments en quantitat i qualitat a tota la societat, al mateix temps que col·labora de manera altruista en la desinfecció dels carrers per a combatre el Covid-19. Totes dues entitats s’han posat en contacte amb les organitzacions de consumidors de la Comunitat Valenciana, posant l’accent en la necessitat d’incentivar la nostra agricultura per a eixir d’aquesta emergència i donar una lliçó a aquelles empreses comercialitzadores que perjudiquen el sector agrari anteposant els seus interessos particulars.