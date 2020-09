AVA-ASAJA i LA UNIÓ denuncien que el Consell eludeix la seua responsabilitat contra el Covid-19

Connect on Linked in

I càrrega amb sobrecostos i burocràcia als agricultors

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders rebutgen de manera conjunta la resolució aprovada per les conselleries de Sanitat i Agricultura dirigida a establir mesures addicionals per a la prevenció i control del Covid-19 en el sector agrari perquè “la Generalitat Valenciana eludeix la seua responsabilitat davant les pròximes campanyes de recol·lecció i decideix carregar amb sobrecostos econòmics i més burocràcia als agricultors”.

Aquesta resolució publicada en el DOGV obliga els titulars d’explotacions que realitzaran una contractació de treballadors temporers en la verema –ja iniciada des de la setmana passada– i en la imminent recol·lecció de cítrics, caquis i altres productes valencians a dur a terme una labor excepcional d’informació i de registre de dades personals.

Aquestes instruccions, que impliquen dures sancions en cas d’incompliment, se sumen a altres mesures de seguretat ja contemplades contra la pandèmia que en altres temporades espanyoles ha suposat un encariment del 10-15% dels costos de producció.

Les dues principals organitzacions agràries valencianes retrauen a la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que no haja acceptat la sol·licitud d’una reunió en les últimes setmanes, amb l’assistència de la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, per a abordar i consensuar les mesures a adoptar a fi d’evitar contagis en el camp amb l’arribada de temporers procedents d’altres comunitats i fins i tot d’altres països.

Cal recordar que el sector agrari ha mantingut durant tota la pandèmia un comportament exemplar, que no hi ha hagut greus casos d’afecció de Covid-19 en el camp valencià i que no ha parat per a proveir a la societat d’aliments en quantitat i qualitat.