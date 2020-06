AVA-ASAJA i LA UNIÓ es concentraran el 26 de juny davant la conselleria d’Agricultura en protesta per la desastrosa campanya de creïlles i cebes

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders anuncien la convocatòria conjunta d’una concentració, el pròxim 26 de juny a les portes de la conselleria d’Agricultura, en protesta per la desastrosa campanya que han patit els productors valencians de creïlles i cebes.

Totes dues organitzacions agràries denuncien la falta de suport per part de les administracions davant una temporada marcada per l’entrada d’importacions d’hortalisses originàries de l’hemisferi sud just a l’inici de la recol·lecció, pel tancament del canal Horeca i els mercats de proximitat derivat del Covid-19 i pel conseqüent enfonsament dels preus oferits als agricultors (fins a 0,06-0,13 euros per quilo, menys del 60% respecte a les xifres percebudes la campanya anterior).

Aquesta crisi de rendibilitat ha tornat a mostrar en l’horta valenciana imatges dramàtiques d’agricultors obligats a destruir camps sencers perquè les cotitzacions no cobrien ni tan sols els costos de recollida. Tot això mentre els preus al consumidor han augmentat, aconseguint diferències superiors al 1.000% del camp a la botiga.

Amb aquesta concentració, les dues principals organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana reprenen la unitat d’acció que ja venien exhibint abans de l’estat d’alarma, tant amb la històrica manifestació celebrada el passat 14 de febrer en el centre de València, com amb la constitució de la Mesa de la Producció Agrària que va obrir al març una ronda de negociacions amb el Consell, unes negociacions interrompudes des de llavors.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, retrau que “la catàstrofe viscuda enguany amb les cebes i creïlles evidencia, una vegada més, que les nostres Administracions ens tenen desemparats i que la consideració de l’activitat agrària com a ‘essencial’ no es tradueix ni en legislacions ni en ajudes que tinguen una incidència real sobre la rendibilitat del sector. Ací tenim l’exemple de la Llei de l’Horta, la qual venia per a salvar als agricultors però ha demostrat ser una mentida, amb moltes restriccions però cap suport”.

Carles Peris, secretari general de la LA UNIÓ de Llauradors, indica que “la crisi d’aquesta campanya de la creïlla i la ceba, i la de molts altres cultius, es deu en bona part a l’actitud passiva i condescendent de les Administracions amb les importacions deslleials procedents de països tercers sense cap mena de reciprocitat i a més a la falta de sensibilitat d’algunes cadenes de supermercats que en lloc de donar suport al producte nacional prefereixen les produccions de tercers països. No és lògic que mentre els nostres camps es queden per recol·lectar els lineals estiguen plens en determinats moments de productes de fora”.

AVA-ASAJA i LA UNIÓ no descarten ampliar el calendari de mobilitzacions en les pròximes setmanes a causa dels nombrosos sectors agraris que s’estan veient greument afectats per una situació límit en termes de rendibilitat i que requereixen mesures de suport de manera urgent i contundent.