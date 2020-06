AVA-ASAJA i LA UNIÓ es concentraran el 26 de juny davant la conselleria d’Agricultura

Print This Post

En protesta per la desastrosa campanya de creïlles i cebes

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i La Unió de Llauradors i Ramaders anuncien la convocatòria conjunta d’una concentració, el pròxim 26 de juny a les portes de la conselleria d’Agricultura, en protesta per la desastrosa campanya que han patit els productors valencians de creïlles i cebes.

Les dues organitzacions agràries denuncien la falta de suport per part de les administracions davant una temporada marcada per l’entrada d’importacions d’hortalisses originàries de l’hemisferi sud just a l’inici de la recol·lecció, pel tancament del canal Horeca i els mercats de proximitat derivat de la Covid-19 i pel conseqüent enfonsament dels preus oferits als agricultors.

Aquesta crisi de rendibilitat ha tornat a mostrar en l’horta valenciana imatges dramàtiques d’agricultors obligats a destruir camps sencers perquè les cotitzacions no cobrien ni tan sols els costos de recollida, mentre els preus al consumidor han augmentat.



AVA-ASAJA i LA UNIÓ no descarten ampliar el calendari de mobilitzacions en les pròximes setmanes a causa dels nombrosos sectors agraris que s’estan veient greument afectats per una situació límit en termes de rendibilitat i que requereixen mesures de suport de manera urgent i contundent.