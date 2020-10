AVA-ASAJA i LA VA UNIR demanen a la DO Arròs de València, AICA i Conselleria que investiguen les suposades irregularitats d’una promoció d’arròs de LIDL

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA VA UNIR de Llauradors i Ramaders han presentat sengles escrits davant la Denominació d’Origen ‘Arròs de València’, l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA) –òrgan dependent del Ministeri d’Agricultura– i la Conselleria d’Agricultura instant-los a investigar les presumptes irregularitats en relació a l’origen, la qualitat i el preu que estaria cometent la promoció d’arròs ‘Viu València’ posada en marxa aquesta primera setmana d’octubre per la cadena de distribució alimentària *Lidl i que, en cas de confirmar-se, suposaria un greu perjudici per als productors i un engany als consumidors.

Les principals organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana adverteixen que la campanya promocional fa referència a l’origen valencià de l’arròs però manca de la corresponent certificació que, en aquest cas, únicament pot certificar la figura de qualitat DO Arròs de València. Tant en la cartelleria com en el fullet informatiu, LIDL ressalta una bandera de la senyera valenciana en forma de cor, acompanyada del lema ‘De la nostra terra / De la nostra terra’. No obstant això, l’arròs redó de la marca ‘Camp Llarg’ objecte de l’oferta està envasat en la localitat murciana de Lorquí, en l’etiqueta lateral consta que la seua procedència és d’Espanya i en l’envàs de plàstic cita ‘Origen Espanya 100%’.

AVA-ASAJA i LA VA UNIR s’han dirigit al director general de Desenvolupament Rural, David Torres, per a sol·licitar-li que la Generalitat comprove també si la qualificació de ‘Categoria Extra’ que figura en l’etiqueta de l’arròs compleix efectivament aquests paràmetres de qualitat. Quant al preu, totes dues associacions adverteixen que la promoció de 0,59 euros per quilo, després de ser rebaixat en un 25%, pot incórrer en una suposada venda a pèrdues perquè aquesta cotització no permetria cobrir els costos de tots els agents que intervenen des del camp fins a la superfície comercial. Una de les novetats que va incloure el Reial decret llei impulsat pel ministre d’Agricultura, Luis Planas, per a millorar la posició negociadora del productor en la formació dels preus va ser, precisament, la prohibició de destruir valor al llarg de la cadena alimentària.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, i el secretari general de la VA UNIR, Carles Peris, assenyalen que “no ens quedarem de braços plegats mentre LIDL o qualsevol altra empresa de la gran distribució alimentària tracta de perjudicar els agricultors i, al mateix temps, de confondre i fins i tot enganyar als consumidors en temes tan sensibles com és l’origen, la traçabilitat i la qualitat del producte”.

Tots dos dirigents agraris apunten que “aquesta estratègia comercial es produeix a més en un moment crític perquè les recol·lectores encara estan segant els camps al parc natural de l’Albufera i comencen a tancar-se les primeres operacions de compravenda de l’arròs. L’actual campanya es presenta amb un 15% menys de producció i un equilibri d’oferta-demanda que pot permetre als arrossers agafar aire després d’anys de baixes cotitzacions en camp. A causa del Covid-19, molts països asiàtics han decidit assegurar-se el proveïment d’aquest cereal per a les necessitats internes de la seua població i van reduir les seues exportacions amb destinació a la Unió Europea. No podem consentir que empreses com Lidl tracten d’amenaçar aqueix clima favorable mitjançant pràctiques abusives i per això demanem a les administracions competents que actuen amb rapidesa i, en el seu cas, amb contundència”.