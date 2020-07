AVA-ASAJA insta els productors de caqui a no vendre per davall de costos després d’informar la AICA que ho tindrà en compte en els seus controls

Connect on Linked in

L’organització agrària adverteix que alguns comerços tracten d’introduir en els seus contractes una clausula per a aplicar destríos sense ni tan sols informar l’agricultor

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) insta els productors de caqui a no tancar contractes de compravenda amb operadors comercials a un preu que se situe per davall dels costos de producció.



Aquesta iniciativa cobra més força si cap després d’advertir la directora de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), Gema Hernández, que l’entitat “ha introduït en la seua labor de control els canvis legislatius del Reial decret llei5/2020 com el fet que, per primera vegada, es tinguen en compte els costos de producció en la compravenda de productes agraris”.



AVA-ASAJA considera “molt raonable i coherent” la iniciativa presa per aquest organisme dependent del Ministeri d’Agricultura, impulsor precisament d’aquesta legislació després de l’ona de mobilitzacions agràries i les negociacions dutes a termeamb el propi sector. L’organització agrària també valora que la AICA facilitela posada en marxa d’aquesta campanya en crear “un nou formulari de denúncies

més intuïtiu i fàcil”, en paraules de l’Agència.



Si bé la mesura s’estén a la totalitat de produccions agropecuàries,

AVA-ASAJA posa l’accent en el cultiu del caqui perquè en les últimes campanyes els preus en origen s’han desplomat més d’un 40%, col·locant-se en la majoria dels casos per davall dels costos de producció que l’organitzacióagrària estima de mitjana en 0,27 euros per quilo (€/kg). Per això, AVA-ASAJA reitera als productors que realitzen un estudi a fons de totes les despeses que comporta la seua explotació i el tinguen en compte a l’hora de defensar un preu de cara

a la pròxima campanya.



Així mateix, AVA-ASAJA recomana als productors que revisen la lletra

xicoteta dels contractes oferits pels operadors comercials perquè ha

detectat un creixent número de clausulas abusives dirigides a pagar menys diners al productor. L’última clausula que ha cridat l’atenció als serveis jurídics de l’associació és una que agreuja el perjudici ocasionat pel destrío de la fruita considerada pel comerç no apta per a la seua comercialització en fresc. Així, quan el percentatge del caqui no comercial siga inferior al 5% de tota la collita, el comprador exigeix al venedor que accepte expressament no ser ni tan sols informat del destrío finalment aplicat en el magatzem.



AVA-ASAJA aconsella als productors no signar cap contracte de compravenda que sospiten que puguen contindre clausulas abusives sense abans consultar aquests documents a l’organització agrària. En cas de confirmar algun tipus d’incompliment legal, AVA-ASAJA traslladarà de manera anònima i gratuïta aquests contractes a la AICA per a la seua corresponent investigació i, en el seu cas,obertura d’expedient i aplicació de la sanció estipulada.



Segons les dades recollides per la AICA en el primer semestre de l’any, el

sector hortofructícola encapçala amb un 64% les sancions imposades. Des de 2014 la



ICA ha dictat 2.169 infraccions amb sanció, sent les fruites i hortalisses el