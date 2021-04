AVA-ASAJA, LA UNIÓ i l’Associació de Ramaders de Bous al Carrer es feliciten de la concessió d’ajudes directes als ramaders de caps de bestiar braus i bous de lídia

Connect on Linked in

Les organitzacions professionals agràries, LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), al costat de l’Associació de Ramaders de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, es congratulen del suport de la Generalitat al sector que s’ha concretat en la presentació hui d’un esborrany de Decret de la Conselleria d’Agricultura pel qual es concediran ajudes per a enguany per valor de 850.000 euros per als ramaders de caps de bestiar braus i bous de lídia, al costat dels productors de l’ovella guirra autòctona que tindran també un pressupost de 100.000 euros.

El Decret s’ha donat a conéixer en el transcurs d’una reunió de representants d’aquestes organitzacions amb el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes i el director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Toni Quintana.

LA UNIÓ, AVA-ASAJA i l’Associació de Ramaders de Bous al Carrer valoren així la resposta de la Generalitat i de l’equip de la Conselleria d’Agricultura que ha permés que s’aconseguisquen finalment ajudes per al sector. Consideren que el treball, les diverses concentracions i el diàleg entaulat durant aquest temps han donat els seus fruits i molt prompte els ramaders de bous de lídia disposaran d’ajudes autonòmiques, igual que la resta de ramaders i altres sectors.

La impossibilitat de fer front a les despeses d’alimentació i manteniment de les explotacions durant tots aquests mesos de pandèmia, sense cap mena d’ingressos per ‘bous al carrer’ i altres festejos, ha obligat la majoria dels ramaders a sacrificar centenars de caps de bestiar –de raça autòctona– i ha amenaçat amb provocar el tancament de moltes de les 133 explotacions ramaderes dedicades a aquesta activitat cultural de gran arrelament.

Els ramaders havien reclamat així en els últims mesos a la Generalitat ajudes econòmiques per a poder mantindre les seues empreses, treballadors i animals davant la impossibilitat de treballar, reconeixent-se així l’alt valor genètic, cultural i econòmic de la seua activitat en la Comunitat Valenciana.

L’any 2021 serà també dur per a aquests ramaders perquè no se sap si es podrà realitzar algun tipus de festejos i en cas que hi haja seran molt limitats, per la qual cosa han sol·licitat als responsables de la Conselleria d’Agricultura que estudien arbitrar també una línia d’ajudes en els pressupostos del pròxim any per a fer costat de nou a aquest sector.