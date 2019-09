AVA-ASAJA lamenta que la Generalitat no complisca el seu compromís d’ajudar el sector citrícola que carrega a la seua esquena 305 milions de pèrdues

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) lamenta profundament que la conselleria d’Agricultura no complisca la promesa que va fer durant la passada campanya citrícola d’atorgar unes ajudes de minimis dotades d’un pressupost de 8 milions per a alleujar la situació de crisi que viuen els citricultores valencians.

La campanya citrícola 2018/2019 ha sigut la pitjor que es recorda en dècades amb unes pèrdues que ascendeixen als 305 milions d’euros. Davant aquestes circumstàncies, la Generalitat Valenciana es va comprometre a publicar unes ajudes de minimis destinades als citricultores valencians que havien patit les conseqüències d’una campanya desastrosa. La quantitat que s’anava a destinar a aquestes subvencions era de 8 milions d’euros que en principi provenien de fons propis de la Generalitat. En aquest sentit, el departament corresponent de la conselleria d’Agricultura va preparar una ordre el mes de maig passat en la qual establia els requisits per a accedir a aquestes ajudes i el procediment a seguir.

No obstant això, aquesta organització ha sigut coneixedora que en convocar-se eleccions, la consellera d’Agricultura de l’anterior legislatura, Elena Cebrián, es va negar a tramitar les ajudes destinades a les explotacions citrícoles de la Comunitat Valenciana. A aquesta circumstància se sumen les retallades recents que estan afectant les conselleries, especialment en aquelles partides que no estaven tramitades. AVA-ASAJA de moment ha tingut constància que en aquests moments no hi haurà ajudes de minimis.

Aquest fet és especialment greu per dos motius. En primer lloc, seria la primera vegada que la Generalitat adquireix un compromís públic per a ajudar un sector en crisi i després es desdiu. En aquest cas, aquesta decisió afectaria tremendament la credibilitat de la mateixa Generalitat.

D’altra banda, totes les institucions públiques han admés la crisi que travessa el sector citrícola valencià. El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aigualit, critica que fins ara tot hagen sigut paraules i cap fet per a poder pal·liar aquesta greu crisi que travessa un sector fonamental en l’economia valenciana. “Des de AVA-ASAJA demanem a la Generalitat que reinicie el procediment de tramitació d’aquestes ajudes i que complisca el compromís que va adquirir amb tot el sector”, reclama Aigualit. “Encara que aquestes ajudes no deixaven de ser un pegat simbòlic eren el menys que podia fer-se des de la Generalitat per a demostrar que realment estan al costat del sector citrícola valencià. Lamentem que les males relacions entre els partits que formen el Pacte del Botànic porten a aquestes situacions que les hem de pagar precisament els administrats i concretament un sector en crisi”, assenyala Aigualit.