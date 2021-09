AVA-ASAJA lamenta que la Llei de la Cadena Alimentària no contemple la prohibició de la venda a pèrdues en productes peribles

Connect on Linked in

El Congrés dels Diputats va aprovar ahir una reforma de la Llei de la Cadena Alimentària que inclou la prohibició de la venda a pèrdues en totes les seues baules, des del productor fins al consumidor final. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora de manera molt positiva aquest avanç legislatiu perquè era una reivindicació històrica de tot el sector agroalimentari (productors, indústria i distribució) dirigida a frenar les pràctiques comercials abusives i enfortir la posició negociadora dels agricultors i ramaders.

AVA-ASAJA reclama, no obstant això, que la supressió de la venda a pèrdues –és a dir, no vendre per davall del preu pagat a la baula inferior en la cadena– es complemente com més prompte millor amb mesures necessàries per a dur-la a terme, entre les quals destaca que un organisme públic o oficial establisca i faça un seguiment continuat dels costos mitjans de producció de cada producció, mitjançant forquetes, de cadascun dels agents que intervenen en la cadena de valor.

Així mateix, AVA-ASAJA lamenta que la reforma legislativa no contemple la prohibició de la venda a pèrdues en aquells productes alimentosos peribles que es troben en una data pròxima a la seua inutilització, sempre que es proporcione informació clara d’aquesta circumstància als consumidors. Amb aquesta excepció, adverteix l’organització agrària, podrien generalitzar-se situacions puntuals en les quals cultius valencians tan importants com els cítrics, raïm, caquis, fruites d’os o hortalisses es continuaren utilitzant com a producte reclame, que és el que s’intenta evitar.

La normativa, la tramitació parlamentària de la qual continuarà ara al Senat, no posa l’accent en les importacions procedents de països tercers. En aqueix sentit, AVA-ASAJA conclou que la Llei de la Cadena Alimentària no serà tot l’efectiva que aspira a ser mentre el Govern espanyol i la Unió Europea no adopten una revisió paral·lela dels acords comercials encaminada a exigir reciprocitat en matèria fitosanitària, laboral, mediambiental, etc., autèntic taló d’Aquil·les de l’equilibri de la cadena i, d’aquesta manera, evitar la competència deslleial de països tercers que sovint acaba per llastrar a la baixa els preus de la producció europea.