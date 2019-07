AVA-ASAJA lamenta que la UE reconsidere únicament l’impacte de l’acord amb Mercosur en el boví i oblide als cítrics, a l’arròs i a la mel

Connect on Linked in

La Unió Europea margina a l’agricultura mediterrània i cedeix davant els països del nord en reconsiderar l’impacte que té aquest acord sobre un producte sensible per a ells

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) lamenta profundament que el Comissari d’Agricultura, Phil Hogan, després de la reunió del consell de Ministres d’Agricultura de la UE celebrada ahir, afirmara que la CE reconsiderarà únicament l’impacte que l’acord signat amb els països de Mercosur -l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai i Paraguai- té en el sector boví i no fera cap esment sobre cap dels productes sensibles de l’agricultura i la ramaderia mediterrànies com són els cítrics, l’arròs o la mel.

Malgrat els efectes devastadors que ha tingut la crisi citrícola de l’última campanya sobre l’economia dels agricultors valencians amb unes pèrdues que aconsegueixen els 300 milions d’euros, la UE ha oblidat de nou a aquest sector i fins ara només s’ha plantejat la modificació d’aquest acord en l’apartat del boví, que afecta principalment als països del nord d’Europa, especialment a França, Regne Unit, Alemanya i Irlanda.

Aquesta organització ja va alertar recentment sobre l’impacte negatiu que podria suposar l’entrada massiva de suc de cítrics procedents del Brasil, ja que amenaçaria seriosament el paper estabilitzador del mercat en fresc que té la indústria de transformació, ja que la competència que exerciran aqueixos sucs es traduirà en majors dificultats per als productors europeus a l’hora de destinar els seus cítrics de menor condició i calibre a les plantes transformadores a uns preus mínimament raonables.

Hogan tampoc va fer referència a l’arròs o a la mel, productes que tenen hui dia una rendibilitat molt qüestionada a Espanya. En el cas de l’arròs, es tracta d’un cultiu deficitari que sobreviu a base de subvencions, mentre que la mel travessa una enorme crisi a causa de les adversitats climàtiques de la sequera i a les importacions massives de països tercers, especialment de Sud-amèrica, que es tradueixen en preus ruïnosos per als apicultors que no els permeten ni tan sols cobrir els costos de producció.

Per part seua, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, qui va assumir la gravetat de la crisi citrícola i la necessitat de prendre mesures per a potenciar la rendibilitat d’un sector clau en l’economia valenciana, encara no ha declarat a aquest cultiu com un producte sensible davant la signatura d’aquest tractat. Si bé és cert que Planas ha sol·licitat a la UE que avalue l’impacte de l’acord amb Mercosur sobre el sector agroalimentari, la realitat és que el nord d’Europa ha sigut més contundent i ja ha demanat que es reconsidere el capítol del sector de boví.

“Una vegada més queda clara la diferència entre qui són productors mediterranis i qui no. Un greuge comparatiu que provoca que cada vegada creguem menys a Europa, sense oblidar els mèrits del senyor Sánchez en impulsar aquest tractat que hipoteca el futur del camp valencià”, assenyala el màxim representant d’aquesta organització, Cristóbal Aguado.