AVA-Asaja organitza un curs sobre productes fitosanitaris a Almussafes

En l’activitat, celebrada ahir dimecres 15 de gener en el Centre Cultural, van participar prop de 30 persones



Un grup de 28 professionals del sector agrari van participar ahir, dimecres 15 de gener, en el curs organitzat per AVA-Asaja a Almussafes per a la renovació del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris dels nivells Bàsic i Qualificat.



La sala de conferències del Centre Cultural de la localitat va acollir de 15 a 21 hores aquesta formació, dirigida a aquells agricultors l’acreditació dels quals estiguera caducada o faltara menys d’un any per a deixar d’estar en vigor.



Per a poder assistir a la iniciativa, imprescindible per a l’obtenció d’aquest certificat, era necessari reservar plaça i abonar una matrícula que ascendia a 25 euros per als socis i a 35 euros per als no socis.