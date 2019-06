AVA-ASAJA prepara un recurs contra la decisió d’Agricultura de concedir al IVIFA la totalitat de les ajudes per a distribuir fruita en els col·legis

Connect on Linked in

Els serveis jurídics de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) estan preparant la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant els tribunals de justícia contra la recent resolució de la conselleria d’Agricultura en virtut de la qual, i tal com ja va denunciar aquesta organització agrària, s’atorga la totalitat del pressupost contemplat per al programa de distribució de fruita en els col·legis a una única entitat: el Institut Valencià d´Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA), és a dir, a la fundació creada per la Va unir de Llauradors i Ramaders, mentre que les sol·licituds de les altres huit entitats que també van presentar projectes per a la mateixa fi -entre elles AVA-ASAJA- van ser rebutjades adduint “falta de pressupost”.

En la resolució, signada per la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna de la conselleria, María Teresa Cháfer, i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) el passat 30 de maig, es concreta que l’entitat vinculada a la Va unir de Llauradors rebrà una quantitat total d’1.828.062 euros -1.611.682 dels quals procedeixen del programa de distribució de fruites i hortalisses i els 216.380 restants del capítol corresponent al repartiment de llet i productes lactis en els col·legis-, la qual cosa equival al pressupost complet inclòs en aquesta mesura, de tal manera que cap de les altres huit entitats sol·licitants podran prestar aquest servei a les escoles.

AVA-ASAJA ja va expressar llavors el seu malestar per entendre que els criteris emprats per la direcció general de Cháfer resulten tan arbitraris com discutibles i ara es personarà en els tribunals mitjançant un recurs a través del qual es reclama l’expedient administratiu complet sobre la concessió d’aquests fons com a pas previ a la formalització de la corresponent demanda.

Els esbrinaments que s’estan duent a terme alimenten la ferma sospita que a alguns dels col·legis inclosos en aquest programa de repartiment de fruites i productes lactis hauria arribat el material formatiu a les seues instal·lacions abans fins i tot que es publicara la resolució de les ajudes en el DOGV. Al mateix temps també resulta, si més no, cridaner que la coordinadora d’aquesta iniciativa en el IVIFA pertanga a la mateixa formació política -Compromís- que la directora general María Teresa Cháfer.

Del que es tracta precisament mitjançant la interposició d’aquest recurs és obrir una investigació que permeta dilucidar sense cap gènere de dubtes si la conselleria ha procedit conforme als preceptes legals o ha incorregut en alguna irregularitat o un presumpte tracte de favor motivat per raons polítiques.