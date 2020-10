AVA-ASAJA realça el treball de consens d’Enrique Bellés al capdavant de Intercitrus i ofereix la seua col·laboració al nou president Ramón Espinosa

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, posa en valor “l’excel·lent treball realitzat per Enrique Bellés i el suport demostrat per tot el sector cooperatiu durant aquest últim any al capdavant de Intercitrus. És de justícia realçar el comportament de Bellés per a tractar d’incentivar al màxim la coordinació i la cerca d’acords en benefici del sector citrícola valencià i espanyol. Ha sigut una persona de consens, posant en tot moment el bé comú per damunt d’interessos individuals. Si no hi ha hagut avanços significatius en el si de la interprofessional, no ha sigut perquè no haja posat obstinació i dedicació. Tant de bo Intercitrus puga continuar recorrent aqueix camí de diàleg i torne a ocupar el lloc que li correspon”.

En aqueix sentit, i davant la designació del representant de ASAJA, Ramón Espinosa, com a nou president de Intercitrus, Cristóbal Aguado li desitja els seus “millors desitjos en aquesta nova marxa, és una persona nostra que coneixem bé i que sabem que pot aportar molt al futur de la interprofessional. Compta amb la nostra col·laboració per a emprendre totes aquelles iniciatives que contribuïsquen a millorar la situació dels citricultores i del conjunt del sector citrícola”.