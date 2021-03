AVA-ASAJA rebutja els plans de Brussel·les d’afegir penalitzacions laborals a la PAC

Connect on Linked in

AVA-ASAJA demana a Treball suspendre la seua campanya per a regularitzar contractes temporals en el camp fins que tinga en compte la seua marcada estacionalitat

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) rebutja els plans de la Comissió Europea d’afegir en la futura Política Agrícola Comuna (PAC) més penalitzacions per a poder accedir a les ajudes directes. El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denúncia que “els agricultors i ramaders europeus ja complim la condicionalitat agronòmica i mediambiental més exigent del món, la reforma que s’està negociant contempla eco-esquemes que endureixen encara més els requisits ambientals, però Brussel·les no té mai suficient i ara posa damunt de la taula una nova “condicionalitat social” que insisteix a criminalitzar al sector en matèria laboral. Per a quan una “condicionalitat de preus” que no s’oblide de l’objectiu fundacional de la PAC: una rendibilitat digna per als productors que garantisca la sobirania alimentària europea”.

Segons els plantejaments presentats en les negociacions de la política europea, els pagaments podrien reduir-se en el cas dels agricultors que incomplisquen una sèrie de directives en matèria laboral, incorporades a la legislació nacional dels Estats membres.

“Campanya d’assetjament i enderrocament”

Aigualit lamenta que la condicionalitat social “suposa un ròssec a la campanya d’assetjament i enderrocament de la classe política cap al sector agrari”. L’associació nacional ASAJA va demanar en el seu moment el cessament de la Ministra de Treball pel seu greu afront al camp per una campanya dirigida des d’aqueix Ministeri per a detectar “casos d’esclavitud o pràctiques similars” en explotacions agrícoles, la qual cosa òbviament res té a veure amb la realitat del camp espanyol.

Actualment la Inspecció de Treball està enviant milers de cartes informant de la normativa sobre la conversió dels contractes temporals a indefinits i advertint que si no s’escometen les regularitzacions en el peremptori termini d’un mes es procedirà a imposar dures sancions. AVA-ASAJA demana al Ministeri de Treball que suspenga aquest pla de xoc per a regularitzar contractes temporals en les empreses agràries fins que tinga en compte la marcada estacionalitat, singularitat i heterogeneïtat de les dinàmiques de contractació de mà d’obra en el camp i, en concret, a les peculiaritats de l’agricultura valenciana.

AVA-ASAJA se suma així a la sol·licitud de ASAJA que, a més, ha demanat formalment una reunió amb els màxims responsables del Ministeri amb la doble fi de donar a conéixer les particularitats del sector agrari que justifiquen un tractament diferenciat en el marc d’aquesta nova campanya inspectora, i també per a proposar-li algunes mesures complementàries que convindria adoptar per a aquest sector.

Aguado conclou que “els polítics autonòmics, nacionals i europeus estan en aspectes col·laterals i no en l’essencial: garantir uns preus justos, atraure els joves al camp, recuperar les terres que s’han deixat de cultivar i adaptar la normativa laboral a la realitat agrària. Vergonya els hauria de donar que, amb quatre milions d’aturats, existisquen problemes per a trobar mà d’obra quan cal recol·lectar els cultius. Necessitem menys traves i més suports a un sector essencial que, amb l’augment de la població mundial, cada vegada serà més important per a subministrar aliments en quantitat i qualitat”.