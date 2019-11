AVA-ASAJA rebutja la pujada de costos i la retallada de cobertures que planteja Agroseguro per a cítrics

Connect on Linked in

L’associació adverteix que l’assegurança de cítrics no pot empitjorar les seues condicions amb l’actual crisi després de caure en l’últim any un 22% la superfície valenciana contractada

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) considera un “despropòsit” i s’oposa frontalment als plans que l’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades (Agroseguro) ha avançat al sector per a encarir els costos i retallar les cobertures de l’assegurança de cítrics a partir de la pròxima anualitat.

Durant el grup de treball celebrat en l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA), organisme dependent del Ministeri d’Agricultura, Agroseguro va traslladar als representants de ASAJA i de les principals entitats agràries assistents que la línia de l’assegurança de cítrics està “desequilibrat” a causa de la “desviació” registrada entre les primes percebudes i les indemnitzacions abonades a causa fonamentalment dels danys per pedra, vent i gelada.

Les alternatives que proposa Agroseguro per a tractar de corregir els seus comptes són, d’una banda, elevar els costos al citricultor mitjançant una pujada de les primes i una modificació de la taula de bonificacions i recàrrecs i, d’altra banda, revisar a la baixa les cobertures i garanties de la pòlissa, deixant fins i tot en perill la continuïtat de l’extensió de garanties per al risc de pedra, de manera que l’agricultor ja no tindria la possibilitat de subscriure la seua pòlissa després d’ocórrer un sinistre de pedra abans del 15 de juny. AVA-ASAJA considera que aquesta extensió de garanties és una bona eina per a fidelizar als assegurats, ja que només tenen dret a la mateixa els que havien contractat l’assegurança l’exercici anterior.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, adverteix que “l’assegurança de cítrics no pot permetre’s el luxe d’empitjorar les seues condicions d’aquesta manera tan severa, i menys encara amb la dramàtica crisi de rendibilitat que arrossega el camp. Segons dades del Ministeri d’Agricultura, en l’últim any la superfície citrícola contractada es va afonar en un 22% a la Comunitat Valenciana després d’una campanya desastrosa. El grau de contractació a penes aconsegueix el 45% de la citricultura valenciana (73.948 d’un total de 162.000 hectàrees) i el 39% a Espanya (119.326 de 304.000 hectàrees). Doncs bé, si Agroseguro portara a terme les seues amenaces, crec que seria pitjor el remei que la malaltia i que els nivells de contractació i la viabilitat de l’assegurança s’agreujarien d’una manera alarmant”.