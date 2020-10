AVA-ASAJA rebutja les noves exigències en fertilitzants perquè augmentaran els costos i la càrrega burocràtica

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) rebutja les noves exigències en matèria d’ús de fertilitzants i abonaments que contempla el projecte de reial decret presentat pel Ministeri d’Agricultura, perquè incrementaran més encara els costos de producció i la càrrega burocràtica. L’esborrany legislatiu estableix l’obligació d’emplenar un complet quadern de camp amb tots els fertilitzants aplicats en l’explotació agrària i de justificar-ho documentalment. Hui dia únicament és imperatiu registrar la fertilització nitrogenada en zones vulnerables per nitrats. Cada cinc anys els agricultors també hauran de fer analítiques de sòl en produccions de regadiu, mentre que en secà el període serà cada deu anys.

Així mateix, el text proposat pel Govern inclou la necessitat de realitzar un pla d’abonat per al qual molts agricultors requeriran la contractació d’un assessor, tal com ocorre ara amb la Gestió Integrada de Plagues. Encara que s’indiquen les superfícies mínimes a partir de les quals serà obligatori, en cultius de gran implantació en l’agricultura valenciana com els cítrics i l’arròs s’estipula per a totes les explotacions, independentment de la seua grandària.

Altres sobrecostos inclosos en el projecte governamental fan referència a les revisions periòdiques que hauran de passar les adobadores i les ferramentes i al certificat que ha d’efectuar-se en cas d’aplicar fem.

Per contra, AVA-ASAJA lamenta que la normativa, emmarcada dins del Pacte Verd i de l’estratègia ‘De la Granja a la Mesa, advoque per una reducció de fertilitzants sense criteris científics i sense incidir en la investigació per a dotar al sector de formes de fertilització econòmicament viables i de provada eficàcia.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assenyala que “la Unió Europea, novament amb la complicitat del Govern espanyol, insisteix a posar bastons a les rodes dels seus agricultors i a deixar-los als peus dels cavalls enfront de les importacions de països tercers que, en canvi, no estan obligades a complir aqueixes mateixes exigències mediambientals. Estem veient els danys creixents de les plagues i malalties en els nostres camps, com a resultat de l’equivocada legislació fitosanitària, i ara volen fer el mateix amb els fertilitzants i els abonaments”.

Per això, Aguado sol·licita a Brussel·les “una rectificació dràstica de la seua política alimentària, emprenent mesures urgents com la inclusió de criteris de reciprocitat en la signatura dels tractats comercials, la revisió dels acords ja subscrits, una llei de l’etiquetatge que permeta als consumidors distingir els productes europeus dels forans i una aposta per la I+D+i agrària que pose a la disposició del sector alternatives sostenibles que sumen i no resten la competitivitat de les nostres explotacions”.