AVA-ASAJA reclama a l’Administració mesures urgents per a solucionar els greus problemes de reg en les pedanies del sud de València

Entre les actuacions necessàries destaca la neteja de les séquies, la vigilància i la posada en marxa del pou de la Fonteta de Sant Lluís per a poder regar en la zona

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denúncia que els agricultors de la pedania de la carrera de la Font d’En Corts i de Sant Lluís tenen seriosos problemes per a poder regar els seus camps i a més pateixen els efectes negatius de la degradació de la zona, en la qual proliferen els robatoris i l’ús de les séquies com a abocador. Els camps es troben en la seua majoria abandonats per la impossibilitat de regar en condicions adequades per a poder plantar les hortalisses de temporada, ja que tal com asseguren els agricultors de la zona el reg de mitja fanecada de camp els porta més de 7 hores, que s’allarguen a dies sencers en el cas de camps de diverses fanecades d’extensió. Els agricultors es veuen obligats fins i tot a utilitzar motors a gasolina de la seua propietat per a poder regar, la qual cosa implica un sobrecost econòmic, que provoca l’abandó progressiu de l’horta del sud de València per falta de rendibilitat.

Malgrat ser catalogada com a “Horta protegida”, els agricultors no reben cap mena de protecció, mostra d’això és que els roben les seues collites amb total impunitat i han de regar amb els sobrants de Rovella, de les excavacions de construccions i de la bomba d’aigua de la pista de Silla, la qual cosa significa que no compten amb una dotació d’aigua suficient en les seues séquies. No obstant això, la llei de protecció de l’horta sí que implica una serie limitacions per al seu treball que dificulten la viabilitat agrària, ja que no poden plantar determinats cultius arboris, entre altres restriccions com la construcció d’hivernacles, al mateix temps que no reben inversions econòmiques que preserven l’entorn i possibiliten el manteniment d’una activitat econòmica fonamental. Per tot això, AVA-ASAJA reclama a l’administració que pose en marxa mesures urgents per a solucionar aquests problemes, entre les quals destaquen la posada en marxa del pou de la Fontenta de Sant Lluís que proveiria a aquestes pedanies o la reestructuració de les séquies per a adaptar-les a les noves característiques dels cabals, així com el seu manteniment i la seua neteja regular. En una reunió realitzada recentment l’Ajuntament de València ha promés als agricultors d’aquesta zona un augment del cabal fruit de la construcció del Casal Espanya que permetrà regar diversos mesos, però aquesta mesura no deixa de ser un pegat provisional que no soluciona els problemes a llarg termini.

D’altra banda, l’organització demanda que s’establisca vigilància per a lluitar contra els robatoris generalitzats de collites i per a impedir l’ús de la zona com a abocador en el qual s’abandonen multitud d’enderrocs de forma continuada. En aquest sentit, l’entitat assenyala que l’acumulació d’enderrocs en les séquies de la jurisdicció de Francs, Marjals i *Extremals, dependent de l’Ajuntament de València, genera inundacions quan es produeixen pluges abundants. Així mateix, a les mesures de conservació que requereix la zona se suma també la necessitat d’una inversió en les carreteres i els camins rurals, que es troben completament descurats.