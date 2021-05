AVA-ASAJA reclama al Govern reparar la discriminació fiscal a 140 municipis valencians

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) recalca la valoració positiva de les mesures fiscals aprovades pel Govern central, a fi de pal·liar les pèrdues derivades tant de les adversitats climàtiques com dels problemes comercials empitjorats per la pandèmia, però li urgeix a adoptar com més prompte millor les correccions sol·licitades perquè els agricultors i ramaders es puguen beneficiar de les mateixes durant la present campanya de la renda.

L’organització presidida per Cristóbal Aguado reclama al Govern atendre les rebaixes de mòduls que va remetre la conselleria d’Agricultura, després de consensuar-les amb el sector agrari valencià, o, almenys, reparar el tracte discriminatori que Hisenda ha infringit en les reduccions de mòduls en un o més cultius a més de 140 termes municipals de la Comunitat Valenciana a pesar que en 2020 van patir sinistres climàtics en forma d’inundació, vent, pedra o fred.

Per cultius, els cítrics (taronges i mandarines) acumulen un major nombre de poblacions maltractades fiscalment amb un total de 121. Altres produccions amb discriminacions fragrants són el caqui (25 municipis), fruiters (9), cereals (8), raïm de vinificació (3), olivar (3), hortalisses (3) o ametler (2). L’arròs, per part seua, comptabilitza 5 termes municipals amb insuficients rebaixes de mòduls per greus danys de l’avifauna.

AVA-ASAJA també demana la inclusió de rebaixes fiscals per a tota la Comunitat Valenciana al bestiar oví, caprí i boví de llet, així com a la cunicultura, sectors tots ells que han sigut exclosos d’aquestes mesures. Quant a la rebaixa addicional del 20% aplicada als cultius que utilitzen energia elèctrica per al reg, AVA-ASAJA sol·licita que, a més de les comunitats de regants, també puguen acollir-se les Societats Civils o aquelles entitats l’única activitat de les quals fora el subministrament d’aigua entre els seus socis per a ús agrícola, o aquells pous d’autònoms l’única activitat dels quals fora l’agricultura.

AVA-ASAJA ha enviat un detallat informe exposant aquestes demandes a la Delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, a fi que traslladen aquest posicionament a l’executiu central.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, manifesta “la seua preocupació perquè el temps passa, cada vegada falta menys termini per a presentar la declaració de la renda, i el Govern encara no ha corregit totes aqueixes deficiències arbitràries i discriminatòries que hem detectat. És de justícia reconéixer la sensibilitat que l’executiu ha demostrat cap al sector agrari a través d’una sèrie de mesures fiscals, però hauria de rematar la faena en aquells punts on no ha mostrat aqueixa necessària sensibilitat”.