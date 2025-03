AVA-ASAJA reclama més solucions fitosanitàries per a combatre plagues i malalties agràries

Les pluges i la falta de tractaments eficaços arrasen més del 80% de les cebes valencianes

Els temporals de pluja que han afectat la major part del territori valencià aquest mes de març han tingut un fort impacte en la producció de cebes, amb una pèrdua superior al 80% de la collita, segons dades de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA).

Aquest desastre suposa unes pèrdues econòmiques de 7,5 milions d’euros només a la comarca de l’Horta.

Una situació límit per als agricultors

Segons Vicente Sebastià, responsable de la sectorial d’hortalisses d’AVA-ASAJA, la situació és “un autèntic desastre”, ja que la majoria dels camps hauran de llaurar-se sense haver collit ni una sola ceba. El problema no és només el temporal, sinó també l’absència de productes fitosanitaris eficaços per a combatre el míldiu, un fong devastador per a aquest cultiu.

Sebastià denuncia que la prohibició de matèries actives com el mancozeb obliga als agricultors a realitzar més tractaments, amb un sobrecost de 1,5 milions d’euros. A més, alerta que els fungicides actuals “ja no serveixen” i que molts llauradors es plantegen abandonar el cultiu de la ceba.

Malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport a la recuperació del mancozeb, aquest encara no compta amb autorització oficial. Per això, AVA-ASAJA exigeix al Ministeri d’Agricultura que permeta l’ús d’aquest i altres solucions fitosanitàries o biològiques de contrastada eficàcia.

“No té sentit aprovar lleis contra el desaprofitament alimentari i, al mateix temps, prohibir solucions fitosanitàries que provoquen la pèrdua de collites”, assenyala Sebastià.

Efectes de la pluja en altres cultius

Les precipitacions han beneficiat cultius com les creïlles, les carxofes i altres hortalisses, encara que un augment sobtat de temperatures podria tindre efectes negatius. En el cas dels cítrics, s’han registrat danys puntuals en taronges i mandarines que estaven a punt de ser recol·lectades.

D’altra banda, la pluja permet estalviar en reg i ha sigut rebuda amb optimisme per la ramaderia i els cultius de secà, després de la greu sequera de l’any passat. No obstant això, hi ha preocupació pel possible impacte negatiu de l’excés d’humitat en la floració dels cítrics.

Una demanda urgent per a protegir el sector agrari

AVA-ASAJA reitera la necessitat d’agilitzar l’autorització de productes fitosanitaris i biològics que permeten als agricultors combatre plagues i malalties. Sense aquestes solucions, molts llauradors es veuen obligats a abandonar els seus camps, posant en risc la viabilitat del sector agrari valencià.