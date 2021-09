AVA-ASAJA reclama un “quilowatt agrari” i estendre la rebaixa de l’IVA als pous de reg

Connect on Linked in

Entitats de reg valencianes paguen, amb el mateix consum, 2.500 euros més al mes que fa un any per l’alça de la llum i els canvis tarifaris

La coincidència en el temps de l’escalada del preu de la llum –tres vegades més car que fa un any– i la implantació des de juny dels canvis tarifaris per part del Govern estan tenint un impacte especialment demolidor sobre les entitats de reg. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta de l’encariment insostenible de les factures de l’energia elèctrica necessària per a extraure l’aigua destinada a regar les explotacions i, per això, reivindica un tractament específic i diferenciat al sector mitjançant un “quilowatt agrari”, a més d’altres mesures urgents com estendre la rebaixa de l’IVA de les factures d’energia a les entitats de reg.

Segons un estudi tècnic elaborat per AVA-ASAJA, una comunitat de regants valenciana que rega 650 hectàrees de cultiu (cítrics, raïm, olivar, ametlers, fruites d’os, etc.) paga, amb el mateix consum d’aigua, 2.500 euros més al mes respecte al mateix període de l’any passat. Els sobrecostos mensuals s’eleven entre un 10 i un 30%, però l’organització tem que els contractes que vagen renovant-se puguen arribar a triplicar el preu del kw/hora durant un any. A més, les entitats s’exposen a recàrrecs per excessos de potència contractada, ja que només per usar quinze minuts en un període tarifari inadequat els costos poden incrementar-se centenars d’euros addicionals.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, que al seu torn presideix l’Associació de Pous de Reg i Usuaris d’Aigües Subterrànies de la Comunitat Valenciana –la més representativa a nivell autonòmic amb prop d’un miler de membres entre entitats i particulars– denúncia que “els costos hídrics ja suposaven el 20% de les despeses totals en cultius com els cítrics, fins i tot més si sumem l’amortització de les instal·lacions. Ara, entre la pujada general de la llum i les últimes lleis del Govern que afigen noves complexitats i penalitzacions als regants, aquests costos es disparen i no podem repercutir-los en el preu de venda dels nostres productes agraris”.

Per això, Aguado reclama “un quilowatt agrari, és a dir, un tractament específic i diferenciat al sector agropecuari a fi d’abaratir els seus costos energètics. També sol·licitem que la baixada de l’IVA del 21 al 10% aplicada únicament als contractes el terme fix dels quals de potència no supere els 10 kw (la majoria dels usuaris domèstics) s’estenga a les entitats de reg. Una activitat tan essencial per a la societat com és l’agrària no pot veure’s tan agreujada. Quan hi havia una societat urbana que tenia una connexió més estreta amb el medi rural, existia un quilowatt agrari com a demostració pública de reconeixement a la seua contribució. Actualment els agricultors travessem una situació més difícil i, per tant, és necessari donar-nos suport no sols amb paraules buides sinó també amb fets”.