AVA-ASAJA respon al ministre Luis Planas que “no és el sector citrícola sinó vosté qui ha de posar-se les piles”

Aguado: “Malgrat ser valencià de bressol, Planas demostra un greu desconeixement de la nostra agricultura mentre només sembla preocupat pels cultius continentals”





Les declaracions del ministre d’Agricultura, Luis Planas, en les quals insta al sector citrícola a “posar-se les piles” i “no culpar a ningú” per la dramàtica crisi de rendibilitat que estan travessant els productors han alçat butllofes. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) replica al màxim responsable en matèria agrícola del Govern central que “no és el sector citrícola, sinó vosté, qui ha de posar-se les piles perquè no li paguem un bon sou per a tirar pilotes fóra com fa la Comissió Europea (CE) i per a dedicar-se a agreujar els problemes en comptes de solucionar-los”.



El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, enlletgeix al ministre que “malgrat ser valencià de bressol, demostra un greu i preocupant desconeixement de la nostra citricultura, mentre que només sembla preocupat pels cultius continentals. El sector citrícola té les piles posades des de fa més de 150 anys. Veient la seua producció i el seu lideratge en l’exportació de cítrics en fresc del món, la seua alta capacitat de reestructuració varietal i, per tant, la seua àmplia gamma de varietats, i la seua generació d’ocupació i riquesa, queda evident que aquest sector en cap moment ha deixat de barallar per continuar sent un dels pilars més dinàmics de l’agricultura espanyola”.



El problema més important al qual s’enfronten els citricultores és el desequilibri de forces dins de la cadena alimentària, on tots obtenen beneficis menys el productor. Sobre aquest tema, Aguado assenyala que “el ministre ens ha pres el pèl amb el seu decret dirigit a aconseguir preus per damunt dels costos de producció ja que, en lloc de ser un organisme oficial l’encarregat de publicar el cost efectiu de producció, ara Planas ens ix amb la proposta inacceptable que siga el propi productor qui l’establisca, la qual cosa li perpetua en una posició de clar desavantatge i en víctima recurrent de pràctiques abusives”.



Davant la recriminació del ministre sobre que el sector citrícola no avança en la seua capacitat d’organització, Aguado contesta que “Planas hauria de preguntar-se per què la producció citrícola inclosa en les Organitzacions de Productors (OPs) segueix a la baixa –les últimes dades oficials constaten un descens del 34 al 31% en un any– malgrat comptar amb milionàries ajudes de Fons Operatius a les quals no pot accedir la resta del sector. Com és possible que, amb l’excepció d’algunes cooperatives i OPs no cooperatives, cada vegada més agricultors estiguen donant l’esquena a aquesta mena d’entitats i si encara no perden més socis és perquè estan captius? Ho ha analitzat el Ministeri? Han de continuar tenint totes les OPs la mateixa ajuda independentment de les liquidacions que abonen?”



A la referència del ministre sobre que “el sector no hauria de tirar la culpa a Sud-àfrica”, Aguado li retrau la seua “actitud passiva i fins i tot còmplice a favor dels interessos del lobby sud-africà. D’una banda, no veiem que baralle duro a Brussel·les per a aconseguir un control fitosanitari eficient i amb un plantejament únic a fi de frenar l’entrada de plagues i malalties vingudes, en molts casos, d’importacions citrícoles de Sud-àfrica. No sembla disposat a sol·licitar un informe a la EFSA sobre el protocol que hauria de seguir la UE per a protegir-se de la Thaumatotibia leucotreta o falsa arna. No entenem per què s’ha emportat el laboratori nacional de referència en sanitat vegetal a Lugo, al mateix temps que impulsa el port de Vigo per a agilitar les importacions sud-africanes. Com tampoc comprenem la seua inacció davant els intents de la Comissió d’eliminar el desverdizado de cítrics, la qual cosa perjudicaria les nostres varietats precoces a costa, sobretot, de les mandarines sud-africanes”.



AVA-ASAJA també critica obertament al ministre del ram per presentar un projecte, contra l’opinió del sector, que suposa una rebaixa substancial dels requisits fitosanitaris exigits als plançons. Mentrestant, l’associació troba a faltar del ministre aqueixa mateixa implicació en els treballs d’autorització de matèries actives per a combatre eficaçment les plagues i malalties del cultiu.

Altres piles que ha de posar-se Planas, segons AVA-ASAJA, són “les gestions que no està fent ni per a recuperar el mercat rus, ni per a arreglar els aranzels de l’Administració Trump, ni per a agilitar protocols d’exportació a altres mercats que tenim tancats. Podria semblar que és qüestió d’incompetència, però no ho és si contrastem la seua labor en defensa d’acords comercials perjudicials per als cítrics espanyols com són Mercosur o Mèxic. Si només està per a gestionar una Política Agrícola Comuna (PAC) que discrimina i usa com a moneda de canvi l’agricultura mediterrània i no escomet les mesures que necessita el sector, llavors no ens serveix com a ministre”.