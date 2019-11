AVA-ASAJA retrau al Consell que dos mesos després d’anunciar les primeres ajudes per la gota freda s’haja oblidat dels agricultors afectats

Connect on Linked in

La Generalitat Valenciana es compromet davant els danys en habitatges, vehicles, infraestructures públiques i aturats, mentre discrimina al sector agrari



Dos mesos després que el Ple del Consell anunciara en el DOGV les primeres ajudes directes a ajuntaments i particulars per a pal·liar els milionaris danys provocats per la gota freda esdevinguda al setembre, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) retrau al govern autonòmic que s’haja oblidat de concedir algun tipus de suport econòmic als agricultors i ramaders afectats per aquest temporal.

Els diferents decrets que la Generalitat Valenciana ha anat publicant al llarg d’aquests dos mesos han permés compensar pèrdues en habitatges, vehicles i béns de primera necessitat. A més, els consistoris de les zones damnificades han accedit a subvencions destinades tant a reconstruir infraestructures de titularitat pública com a contractar persones que es troben en l’atur. El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera positives aquestes línies d’ajudes però critica durament que “continuem esperant que el Consell destine encara que siga un miserable euro als propietaris d’explotacions agràries, els qui van patir com els que més les devastadores conseqüències de la DANA en un context ja de per si mateix delicat a causa de la crisi de rendibilitat que travessa la majoria dels cultius”.

Per a Aguado, “aquesta discriminació torna a posar en evidència el desdeny amb el qual la Generalitat tracta al sector agrari valencià. Plou sobre mullat, i ja res ens sorprén. Primer incompleix la seua promesa d’atorgar unes ajudes de minimis davant la pitjor campanya citrícola que es recorda. Després anuncia a so de bombo i platerets, en vespres d’eleccions, unes ajudes per al camp que mai arriben davant una gota freda de proporcions històriques. I ara té sobre la taula uns pressupostos impresentables que retallen les línies netament agràries mentre creix la despesa en alts càrrecs i medi ambient. Res d’això permet arribar a una altra conclusió que no siga que al govern del Botànic, per molt que li agrade proclamar que som un sector estratègic, li importen un pimentó els agricultors i ramaders valencians”.

AVA-ASAJA també enlletgeix la tardança excessiva per part del Ministeri d’Agricultura a l’hora de concretar els termes municipals o el procediment que han de seguir els propietaris de camps afectats per la DANA per a accedir a les ajudes establides en els corresponents decrets publicats. “És cert –explica Aigualit– que el govern central ha informat de molts detalls de les subvencions, com el fet que cobreixen el 70% dels danys no coberts per l’assegurança agrària fins a un màxim de 8.000 euros, però de res serveix si després no proporciona la manera de beneficiar-se d’aquestes”.