AVA-ASAJA revela un nou estudi de l’IVIA que evidencia la crisi de rendibilitat dels citricultores valencians traduïda en 30.000 hectàrees deixades de cultivar

Connect on Linked in

Els costos dels cítrics augmenten un 70% en 30 anys mentre els preus en origen s’estancen

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) revela, a partir de les dades de l’estudi ‘La citricultura valenciana, l’evolució dels seus costos de producció i inputs que els determinen’ publicat per María Ángeles Fernández-Zamudio de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), que els costos de producció dels cítrics (mandarina, taronja i llima) en la Comunitat Valenciana han augmentat un 70% durant els últims 30 anys (1992-2020).

Les despeses totals que implica la producció en una hectàrea de taronja ascendeixen a 6.826 euros, la qual cosa suposa un increment del 70% de 1992 a 2020 i del 15% durant l’última dècada. En el cas de la mandarina, el cost per hectàrea aconsegueix els 7.589 euros, un 69% més respecte a 1992 i un 16% més que en 2010. Per part seua, la llima és l’espècie citrícola que més incrementa els seus costos (6.890 euros per hectàrea): un 74% en 30 anys i un 25% en 10 anys.

D’acord amb el nou informe de l’IVIA, la mà d’obra continua sent el principal input en els costos de cítrics, situant-se entre el 21 i el 25% de les despeses totals segons el cultiu. L’aigua de reg, no obstant això, és el capítol que més s’està encarint i ja suposa al voltant del 20% del total, un percentatge que s’eleva un 5% més si sumem l’amortització de les instal·lacions de reg. Els costos en fitosanitaris i en abonaments es mantenen en un 15 i 10% respectivament, si bé l’estudi no té en compte l’augment del nombre de tractaments que els agricultors es veuen obligats a escometre per a combatre les plagues i malalties a causa de la menor eficàcia de les matèries autoritzades. Entre els costos fixos destaca l’amortització de la plantació que es multiplica per dues o tres, segons espècies, per l’encariment dels plançons i les labors preparatòries. L’estudi no inclou l’assegurança agrària en el còmput de costos de producció.

AVA-ASAJA adverteix que aquesta escalada de despeses per hectàrea contrasta amb l’estancament dels preus mitjans en origen –sobretot en les varietats majoritàries de taronja Navelina i de mandarina clemenules– el que posa en evidència la crisi de rendibilitat que vénen patint els citricultores valencians i que s’ha traduït en més de 30.000 hectàrees deixades de cultivar (passant de 190.024 hectàrees en 2002 a 160.356 en 2020), segons les dades recopilades pel Ministeri d’Agricultura en la seua Enquesta ESYRCE.

Un altre informe recent dels investigadors Pedro Caballero, María Ángeles Fernández-Zamudio (IVIA) i María Dolores de Miguel (Universitat Politècnica de Cartagena) havia quantificat els costos mitjans de producció de cítrics en 0,23 euros per quilo (€/kg) en el cas de la taronja (varietats navelina i lanelate), 0,28 €/kg en la mandarina (clementines) i 0,20 €/kg en la llima (fi i verna).

L’organització que presideix Cristóbal Aguado reclama a les administracions mesurades de suport al sector productor tant per a reduir els costos de producció com per a afavorir l’obtenció d’uns preus dignes. AVA-ASAJA denúncia que les continuades normatives imposades en matèria laboral, hídrica, fitosanitària o mediambiental han anat encarint i dificultant l’activitat agrària i demana, entre altres reivindicacions, corregir els canvis tarifaris elèctrics previstos pel Govern a partir de l’1 de juny, i investigar solucions econòmiques, sostenibles i eficaces per a fer front a les plagues i malalties.

Quant als preus, AVA-ASAJA ressalta una reforma de la Llei de la Cadena Alimentària que garantisca veritablement unes cotitzacions per damunt dels costos mitjans de producció, establits per un organisme públic; i una revisió dels acords comercials amb països tercers de manera que se suspenguen aquelles importacions que no complisquen les mateixes condicions que s’exigeixen als productors europeus.

Costos de producció dels cítrics en la C. Valenciana (euros per hectàrea):

Costes de producción de los cítricos en la C. Valenciana (euros por hectárea):

Cultivo 1992 2010 2020 Var. 1992-2020 Naranja 4.001 5.900 6.826 + 70% Mandarina 4.475 6.502 7.589 + 69% Limón 3.952 5.494 6.890 + 74%

Principales insumos de los cítricos (porcentaje sobre los costes totales):

Insumo Naranja Mandarina Limón Mano de obra 21,25% 22,96% 25,26% Agua de riego 21,20% 19,27% 23,72% Fitosanitarios 12,62% 14,57% 8,45% Abonos 10,10% 9,94% 9,74% Amort. plantación 9,22% 8,78% 7,17% Maquinaria 6,38% 6,42% 8,12% Otros 19,23% 18,06% 17,54%