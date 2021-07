AVA-ASAJA urgeix a acabar l’erradicació de la Xylella després d’arribar a la província de València

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama a la conselleria d’Agricultura que acabe d’una vegada per sempre amb el procés d’erradicació de la Xylella fastidiosa després de detectar-se el primer positiu a la província de València, concretament en una explotació d’ametler situat en el terme de Vilallonga (comarca de La Safor).

El departament encapçalat per Mireia Mollà va comunicar ahir al sector agrari que aquesta malaltia sense capellà, coneguda popularment com ‘l’ébola de les oliveres’ per la seua incidència letal sobre aquest cultiu a Itàlia i altres parts del món, continua expandint-se en la Comunitat Valenciana, de tal manera que la zona demarcada ja aconsegueix les 135.305 hectàrees (a 31 de desembre de 2020) en un total de 63 municipis. Només en l’últim any va augmentar en 7.000 hectàrees més aquesta zona demarcada, incloent els termes de Benifallim i la Vila Joiosa, a més de registrar-se l’esmentat primer brot a Vilallonga.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, manifesta la seua “profunda preocupació i indignació per la pèssima gestió de l’erradicació que està duent a terme la Generalitat Valenciana. Ja han passat quatre anys i no està acabant amb el problema, és més, està fracassant com a administració amb competències en sanitat vegetal i està desobeint les directrius de la Unió Europea. Una erradicació ha de fer-se de manera contundent i ràpida, no pot eternitzar-se sine die. Per culpa de la politització i els interessos dels partits polítics no està resolent amb eficàcia un assumpte d’interés general, ja que la malaltia podria mutar, afectar altres cultius i expandir-se a altres regions espanyoles i europees”.

Per això, Aguado reitera, com fa des del primer brot detectat en 2017, que “la conselleria d’Agricultura utilitze totes les armes que té a la seua disposició per a extirpar la Xylella fastidiosa del nostre territori, que aplique la llei, que es pose les piles, i que al mateix temps atenga els agricultors afectats a través del pagament d’indemnitzacions en suficient quantia, temps i forma, donant a més ajudes i possibilitats per a fer viables les seues noves explotacions agràries. Si compleix les seues obligacions amb decisió, voluntat i diners, comptarà amb la nostra màxima col·laboració. Si segueix amb un paperot que formalment embene com a erradicació però de facto és contenció, ens tindrà de front perquè no estem disposats a pagar els plats trencats de les seues males decisions”.

La Unió Europea realitzarà una nova auditoria en el mes vinent de setembre a fi d’avaluar sobre el terreny l’evolució dels treballs de la conselleria d’Agricultura contra la Xylella fastidiosa. En l’última auditoria, realitzada a l’abril de 2019 (en 2020 no va haver degut a la pandèmia), la UE va lamentar que “el treball no es va completar” a causa d’una “aplicació tardana i parcial de les mesures d’erradicació”, per la qual cosa la zona demarcada té “un alt potencial d’infecció”.