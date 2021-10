AVA-ASAJA urgeix a les administracions a dissenyar ja una estratègia de lluita eficaç contra les plagues i malalties que superaran els 40 milions de pèrdues

Print This Post

La taca foliar del caqui duplica els seus danys i provoca la pèrdua de camps sencers

Després dels temporals de pedra, els danys sense precedents dels cotonets i els atacs de mosques blanques, els productors valencians de caqui s’enfronten a l’expansió descontrolada de la taca foliar (Mycosphaerella nawae) a pocs dies de generalitzar-se la recol·lecció d’aquesta fruita subtropical. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que aquesta malaltia duplica tant els seus danys com la superfície afectada respecte a la temporada anterior, fins a l’extrem de provocar en alguns camps la pèrdua de la totalitat de la collita.

“En dos o tres dies veus amb impotència com els caquis es maduren fins a adquirir un estrany color vermellós i acaben caient a terra. És una malaltia que havia sigut superada, però que en els últims anys ha ressorgit amb força en les principals àrees productores de la Ribera. Per a molts agricultors, suposa la punta d’una campanya per a oblidar”, sentència el vicepresident de AVA-ASAJA Bernardo Ferrer.

L’organització agrària atribueix l’explosió de la taca foliar del caqui a les continuades pluges acumulades durant els inicis de la tardor, per la qual cosa sol·licita a Agroseguro que realitze ràpidament els peritatges oportuns i indemnitze econòmicament als productors afectats.

Amb tot, l’expansió d’aquest fong també respon a les resistències aparegudes enfront del grup de fungicides estrobirulinas i amenaça amb agreujar-se davant la imminent supressió del Mancozeb, una matèria activa la pròrroga d’ús de la qual havien sol·licitat AVA-ASAJA i ASAJA al Ministeri d’Agricultura a causa de la falta d’alternatives fiables. En aquest sentit, AVA-ASAJA urgeix al Ministeri i a la Conselleria d’Agricultura a dissenyar com més prompte millor, fins i tot abans que acabe l’actual campanya, una estratègia de lluita veritablement eficaç contra les plagues i malalties del cultiu que només en la Comunitat Valenciana superaran els 40 milions d’euros de pèrdues. L’associació puntualitza que la conselleria reprenga les línies de treball posades en marxa fa uns deu anys, quan la primera irrupció de la taca foliar va ser adequadament continguda, a fi de trobar noves eines de prevenció i control.

“Ens juguem el futur d’un producte únic on la nostra regió concentra més del 80% de la producció espanyola i europea, amb milers d’ocupacions directes i indirectes. Les administracions, que són culpables del caos fitosanitari, han d’investigar solucions amb major celeritat i contundència perquè els agricultors no podem resistir més campanyes en números rojos”, agrega Ferrer.

En matèria de preus, AVA-ASAJA defensa que la important disminució d’oferta a causa de les adversitats climàtiques, les plagues i les malalties hauria de traduir-se en un increment de les cotitzacions en origen: “Si enguany, amb la qual està caient, els productors no perceben preus justos, seria un fracàs comercial que abocaria a moltes explotacions a l’arrancada o a l’abandó. Hi ha poca fruita a comercialitzar, molts costos de producció, i l’agricultor ha d’obtindre una remuneració justa que li permeta continuar vivint del seu treball”.