AVA-ASAJA va reunir un centenar de productors ecològics per a abordar els reptes i les oportunitats del sector

Connect on Linked in

Durant l’acte es van presentar nombrosos casos d’èxit de persones que s’han incorporat a la producció ecològica i han aconseguit comercialitzar els seus productes

La seu de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) va acollir ahir una trobada de productors d’agricultura i ramaderia ecològica per a abordar els reptes i les oportunitats d’un sector que s’obri pas en la Comunitat Valenciana. Al voltant de 100 persones van assistir a l’acte en el qual es van presentar nombrosos casos d’èxit en diferents cultius i ramaderia de persones que s’han incorporat a la producció ecològica i han aconseguit tancar el cercle de la comercialització dels seus productes.

L’organització, referent en la Comunitat Valenciana per comptar amb el major nombre de productors en ecològic, va abordar els reptes de l’agricultura ecològica a nivell de fertilització de la mà de Fidel Expósito i de Marcos Alberto Manzanera, que van donar a conéixer els nutrients i abonaments que el reglament permet utilitzar en la producció ecològica. Els experts van posar l’accent que la importància de la fertilització no radica únicament en la nutrició de la planta, sinó que també és un element clau per a previndre plagues i malalties.

Un dels punts més importants de la trobada va ser la necessitat de tancar el cercle que va des de la producció a la comercialització i per a això la sectorial va comptar amb l’experiència personal de productors que han aconseguit completar el procés i vendre els seus productes en ecològic. Vicente Ibáñez Andrés; va presentar la seua experiència en el cultiu de cítrics i caqui en ecològic, María Ángeles Novella, propietària d’un celler va donar a conéixer el seu cultiu de la vinya i elaboració de vi ecològic; Salvador Martínez, va explicar el seu cas com a productor d’olivar i elaborador d’oli ecològic; Antonio Gimeno, membre de la junta directiva de AVA-ASAJA va parlar sobre el seu cultiu de la xufa ecològica i la seua comercialització; Miguel Minguet, responsable de la sectorial arrossera de AVA-ASAJA va explicar la seua activitat en el cultiu d’arròs ecològic i la seua comercialització; i José Francisco Ramírez va descriure el seu dia a dia com a ramader en ecològic.

A més de tots aquests casos d’èxit, també va intervindre l’associat de AVA-ASAJA, Adolfo García Sánchez, que ha rebut dos premis a la innovació per la seua empresa transformadora de productes ecològics. Tots els casos van servir per a posar en relleu les dificultats que s’han trobat en introduir-se a la producció ecològica i com han aconseguit una rendibilitat econòmica interessant al final del camí, així com la satisfacció de realitzar la seua activitat en el respecte al medi ambient.

L’agricultura i la ramaderia ecològiques constitueixen hui dia un nínxol de mercat que pot proporcionar una oportunitat per a les explotacions xicotetes i disperses que predominen en la Comunitat Valenciana, on la mitjana de la superfície es troba en aproximadament 5 hectàrees, mentre que en resta d’Espanya és de 12 hectàrees. Així mateix, suposa un atractiu per als joves que s’incorporen al sector agropecuari i permet el relleu generacional tan important en el camp valencià, on la mitjana d’edat dels agricultors se situa al voltant dels 65 anys.

En finalitzar l’acte, les persones assistents van poder degustar productes ecològics de dos dels ponents que van donar a conéixer els seus casos d’èxit: María Ángeles Novella i Salvador Martínez. Per part seua, Novella va oferir els seus vins en ecològic Aniceta (Boval d’Ángeles) i Vitis Miguel de María, i Martínez el seu oli ecològic Mozaira de l’almàssera de Germans Martínez Zaballos. A més, Món Orxata també va aportar la seua orxata fresca natural de xufa ecològica.

La pròxima trobada de la sectorial de l’agricultura ecològica de AVA-ASAJA tindrà lloc al setembre i analitzarà les principals plagues en els cultius en ecològic, així com els principals canvis en la nova normativa de la mà d’algun expert de l’administració per a poder intercanviar les inquietuds dels productors i les febleses a les quals s’enfronten, com actualment davant la inexistència d’una sala d’especejament per a la ramaderia ecològica que obliga alguns productors a haver de vendre el seu producte com a convencional.