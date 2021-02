AVA-ASAJA valora el missatge d’aquesta aliança que promou la innovació i l’edició genètica per a mantindre l’alimentació més garantista del món

Print This Post

ALES uneix al sector agrari espanyol a València per a reivindicar una sostenibilitat ambiental, social i econòmica

València ha sigut hui la capital espanyola de l’agricultura sostenible. La conselleria d’Agricultura ha acollit la presentació d’ALES (l’Aliança per a una Agricultura Sostenible), que agrupa les principals organitzacions, cooperatives i exportadors del sector agrari d’Espanya, per a reivindicar el desenvolupament d’eines tecnològiques i innovadores sota criteris científics a fi d’aconseguir una producció agrícola més sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmic.

El president d’ALES, Pedro Gallardo, qui al seu torn és vicepresident de ASAJA Nacional, adverteix que “l’agricultura valenciana s’enfronta, d’una banda, a les dificultats derivades del canvi climàtic que obligarà a recórrer cada vegada més a cultius subtropicals i fins i tot tropicals i, d’altra banda, a les creixents restriccions imposades per la Unió Europea que castiguen la productivitat local i eleven la dependència alimentària de països tercers”. En aqueix sentit, Gallardo aposta per “aplicar els avanços en innovació i edició genètica a fi de posar a la disposició dels agricultors varietats millor adaptades a les creixents temperatures, la sequera o la salinitat, així com matèries actives respectuoses amb el medi ambient que permeten combatre eficaçment les plagues i malalties”.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, valora que des de València la societat escolte “l’important missatge d’ALES per a continuar proporcionant en el futur l’alimentació més garantista del món. El sector està unit a l’hora d’oferir les màximes garanties de qualitat, seguretat alimentària, traçabilitat i respecte ambiental, per la qual cosa els consumidors poden estar tranquils. Però, per a això, els productors necessitem que la classe política establisca mesures que afavorisquen una competitivitat i rendibilitat de les nostres explotacions”.

Per part seua, la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, va clausurar l’acte presencial i telemàtic oferint la seua col·laboració a ALES en matèria de comunicació, proactivitat i impuls del model d’agricultura i ramaderia sostenible basat en l’evidència científica.

ALES està integrada per les organitzacions professionals agràries ASAJA, UPA i COAG, Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, la Federació Espanyola de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flores i Plantes Vivas (FEPEX) i l’Associació Espanyola d’Agricultura de Conservació/Sòls Vius (AEAC.SV).