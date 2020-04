AVAEC xifra en 20 milions d’euros les pèrdues en els habitatges d’ús turístic (VUT) pel COVID-19

Connect on Linked in

Sol·licita estar present en els fòrums per a reactivar el turisme, que representa el 15% de l’economia valenciana, i reclama ajudes a les quals puguen accedir les VUT per a garantir la seua supervivència

Les VUT, a part de ser la principal font d’ingressos de gestors i particulars, generen més de 2.000 ocupacions directes a la ciutat i contribueixen a dinamitzar l’economia local



L’Associació d’Habitatges de Lloguer per a Estades Curtes de la Comunitat Valenciana (AVAEC) xifra en 20 milions d’euros les pèrdues ocasionades en el sector dels habitatges d’ús turístic (VUT) a la ciutat de València només en l’últim mes, des de la declaració de l’estat d’alerta a mitjan mes de març.

D’aquesta quantitat, 18 milions d’euros corresponen a les pèrdues dels propietaris i gestors de VUT, que han deixat de percebre ingressos per les reserves anul·lades, i 2 milions, a pagaments a proveïdors (neteja dels pisos, bugaderies, etc.), que no s’han produït.

La crisi provocada pel COVID-19 ha suposat un dur colp per a aquest sector a conseqüència de les cancel·lacions en cadena provocades per la situació al nostre país i als països d’origen dels qui ja havien realitzat les seues reserves. La situació d’emergència sanitària ha coincidit amb un dels períodes amb major número d’afluència turística a la nostra ciutat per la celebració de les Falles i la Setmana Santa.

AVAEC tem que, de no posar-se en marxa d’una manera immediata un pla per a reactivar el turisme, que representa el 15% de l’economia valenciana, moltes de les activitats d’aquest sector no siguen capaços de sobreviure i els danys sobre l’ocupació siguen irreparables.



AVAEC recorda que les VUT, a més de ser la principal font d’ingressos dels gestors professionals i de molts ciutadans que lloguen d’aquesta manera els seus habitatges, generen més de 2.000 llocs de treball directes a la ciutat, que ara perillen, sense tindre en compte la repercussió indirecta, ja que es deixaria de contractar a professionals externs per a reformar els pisos (obrers, electricistes, lampistes, fumigadors…) i d’utilitzar serveis d’empreses com les de neteja i bugaderia.

Per tot això, AVAEC sol·licita, tant a l’Ajuntament de València com a Turisme ser considerat com a interlocutor en els fòrums en els quals s’estudien les mesures necessàries per a reforçar una activitat econòmica vital per a la Comunitat Valenciana i que les VUT siguen tingudes en compte com a beneficiàries de les línies d’ajudes que es plantegen.

En aquest sentit, cal recordar que AVAEC ha presentat la seua sol·licitud per a formar part del Consell de Turisme de l’Ajuntament de València i el Consell Valencià del Turisme de la Generalitat Valenciana.

Respecte a les ajudes, considera que les anunciades ahir per Generalitat deixen fora als propietaris de VUT, i reclama que puguen accedir a aquestes, donada la seua important contribució al manteniment de l’activitat turística.

AVAEC és una entitat fundada al gener de 2016, que representa tant a particulars que han decidit llogar immobles de la seua propietat -com a font essencial o complementària d’ingressos-, com a gestors professionals de VUT, que contribueixen a activar l’economia local i a satisfer una necessitat que garanteix la llibertat d’elecció dels consumidors quan es desplacen temporalment a una destinació per motius molt diferents i és ja una tendència imparable a tot el món. AVAEC, que va sorgir per a representar als propietaris i gestors d’aquesta mena d’habitatges a la ciutat de València, va decidir, en la seua Assemblea de setembre de 2019, fer el salt territorial per a oferir els seus serveis en l’àmbit de tota la Comunitat Valenciana.

Les persones que s’allotgen en les VUT realitzen un consum semblant al dels residents a la ciutat. Quan opten per aquesta mena d’allotjament, el fan per les peculiars característiques que els fan sentir-se com a casa, disposant de les instal·lacions pròpies d’una llar (com a cuina, terrassa…), i fer les seues compres en els mercats de l’entorn i els comerços de proximitat, a més de realitzar altres consums derivats d’activitats culturals i d’oci.

La despesa en comerç minorista dels turistes allotjats en VUT triplica al dels quals s’allotgen en establiments hotelers, segons l’informe realitzat per l’Oficina PATECO- Comerç i Territori del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana en el qual s’analitza l’impacte del turisme sobre el comerç local, a partir de les dades de visitants de la Comunitat Valenciana l’any 2019. Segons aquest informe, que conclou que el turisme dinamitza les vendes del comerç al detall, els turistes allotjats en segones residències o pisos turístics, van realitzar una despesa estimada en 1.339 milions d’euros, el 63,2% de la despesa turística total. Aquest col·lectiu va destinar la major part de la seua despesa a l’adquisició de productes d’alimentació i consum diari.

L’anuari Oferta Turística Municipal i Comarcal de la Comunitat Valenciana 2019, elaborat per Turisme Comunitat Valenciana, destaca que l’oferta de places en habitatges d’ús turístic i el seu creixement al llarg dels últims anys ‘indica que es tracta d’un segment en desenvolupament’. Segons aquest informe a la Comunitat Valenciana hi ha 399.659 places. D’elles, 27.276 places corresponen a la ciutat de València, on hi ha 5.771 VUT.